H&M apuesta por canal móvil en Chile y lanza aplicación propia justo para el Cyber

Desde la firma explican que el desarrollo de la plataforma responde a cambios en los hábitos de consumo, marcados por una mayor demanda por experiencias de compra rápidas, personalizadas y accesibles desde múltiples dispositivos.

H&M profundiza su estrategia digital en Chile. La compañía sueca anunció el lanzamiento de su aplicación móvil en el mercado local, movimiento con el que busca fortalecer su operación omnicanal y aumentar la conversión en comercio electrónico, en un contexto donde el canal móvil gana terreno dentro del retail.

El despliegue se realizó en la antesala de una nueva edición del Cyber y contempla beneficios exclusivos para incentivar la adopción de la plataforma, como envíos gratuitos durante las primeras semanas y acceso anticipado a descuentos y colecciones.

Desde la firma explican que el desarrollo de una app propia responde a cambios en los hábitos de consumo, marcados por una mayor demanda por experiencias de compra rápidas, personalizadas y accesibles desde múltiples dispositivos.

“La App nos permite seguir fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal y conectar con las personas de una manera más directa y cotidiana”, señaló Anna Barigazzi, sales manager de la empresa para Chile, Perú y Uruguay.

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La llegada de la aplicación ocurre en medio de un crecimiento sostenido del comercio electrónico en Chile. Según cifras citadas por la compañía, basadas en un estudio de Kantar IBOPE Media, un 73% de los chilenos realizó compras online en los últimos seis meses y un 23% compra mensualmente, consolidando al teléfono móvil como el principal dispositivo para este tipo de transacciones.

En la industria del retail, las aplicaciones móviles se han transformado en una herramienta estratégica para aumentar recurrencia, tiempo de interacción y fidelización, además de reducir la dependencia de terceros para captar tráfico digital.

La nueva plataforma también integrará el programa de membresía de H&M y concentrará beneficios exclusivos para usuarios registrados, una estrategia que distintas cadenas internacionales han impulsado para fortalecer el conocimiento de cliente y personalizar ofertas.

Con este lanzamiento, H&M continúa ampliando su ecosistema digital en la región y reforzando la relevancia del canal online dentro de su operación local.