Mallplaza buscar ampliar su presencia en Chile y evalúa nuevo proyecto en Piedra Roja
La iniciativa estaría en una etapa preliminar. Se baraja un formato acotado, con hasta una tienda ancla y algunos locales comerciales complementarios.
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Mallplaza partió el 2026 con el pie en el acelerador. En marzo, el brazo de centros comerciales de Grupo Falabella anunció su ingreso al negocio multifamily, mientras que semanas después trascendió que la compañía también estaría explorando su llegada a México.
Ahora, la firma estaría evaluando seguir ampliando su presencia en Chile, específicamente en el sector de Piedra Roja, en Chicureo, comuna de Colina.
Hace algunas semanas, Mallplaza inscribió cuatro marcas en el Diario Oficial: Mallplaza Colina, Mallplaza Chicureo, Mallplaza Piedra Roja y Mallplaza Laguna Piedra Roja. Según distintas fuentes ligadas a la empresa, esto respondería a los primeros pasos para estructurar un eventual proyecto comercial en la zona.
Las mismas personas explicaron que desarrollar un centro comercial en Chicureo ha sido una idea que la compañía ha analizado desde hace años, aunque hasta ahora no habían encontrado el momento adecuado para impulsarlo.
US$ 607 millones es el plan de inversión de la firma al 2028
El crecimiento habitacional del sector, junto con una mayor demanda por comercio y servicios, habría llevado a la firma a retomar la iniciativa.
De todas formas, recalcaron que se trata de un proyecto todavía incipiente y en evaluación. Por ahora, la idea apuntaría a un desarrollo de menor escala, distante de los formatos tradicionales de Mallplaza. En esa línea, las fuentes señalaron que la propuesta preliminar consideraría un centro comercial acotado, con hasta una tienda ancla y algunos locales complementarios.
Los planes de Mallplaza
Si bien la compañía evitó referirse al eventual proyecto en Chicureo, en distintas oportunidades ya ha dejado en evidencia su intención de seguir expandiendo su negocio en la región. En marzo, por ejemplo, Mallplaza anunció un plan de inversiones por más de US$ 600 millones hacia 2028, con el objetivo de sumar 168 mil metros cuadrados (m2) de GLA, enfocados principalmente en la expansión y transformación de activos estratégicos en Chile y Perú.
En paralelo, la firma ha reiterado que uno de sus principales objetivos es consolidarse como el operador de centros urbanos más relevante de la Región Andina, impulsando el crecimiento y optimización de su portafolio en ubicaciones estratégicas.
Parte de esa estrategia se sustenta en la disponibilidad de terrenos para futuros desarrollos. Según su última memoria, Mallplaza cuenta en Chile y Perú con un banco de terrenos no desarrollados de 618.200 m2, de los cuales 453.200 m2 están reservados para nuevos proyectos.
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