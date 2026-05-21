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Acción de Walmart se desploma tras reportar impacto de la guerra en Irán por altos precios del combustible

El gigante minorista dijo haber absorbido el aumento de los costos para mantener bajos los precios para los consumidores.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 14:24 hrs.

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<p>Acción de Walmart se desploma tras reportar impacto de la guerra en Irán por altos precios del combustible</p>

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