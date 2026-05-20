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El petróleo cae por debajo de los US$ 100 por barril tras el paso de dos superpetroleros rumbo a China por el estrecho de Ormuz

El crudo Brent retrocede más de 5%, también alentados por las palabras de Trump que asoman que las conversaciones con Irán están en su fase final.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 16:27 hrs.

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<p>El petróleo cae por debajo de los US$ 100 por barril tras el paso de dos superpetroleros rumbo a China por el estrecho de Ormuz</p>

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