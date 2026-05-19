Tianqi asegura que embarcaciones y camiones eléctricos impulsarán boom de baterías de litio

Su gerente general, Frank Ha, afirma que las proyecciones de demanda subestiman el rápido auge de los equipos industriales impulsados por baterías.

Incluso las proyecciones más optimistas sobre la demanda de litio subestiman el auge de nuevas industrias impulsadas por baterías de litio, afirmó uno de los mayores productores chinos, justo cuando se intensifica la disputa global por el acceso a minerales críticos.

El gerente general de Tianqi Lithium, Frank Ha, señaló que, aunque la mayoría de las proyecciones consideran un aumento de la demanda del elemento utilizado para fabricar baterías eléctricas durante la próxima década, muchas no contemplan la rápida expansión de camiones, equipos mineros y embarcaciones impulsados por baterías. “Esto va a significar un aumento enorme”, dijo al Financial Times en su oficina en Chengdu.

Tianqi figura entre el grupo de compañías que se han vuelto centrales para el dominio de China sobre las cadenas globales de suministro de tecnologías limpias.

Se estima que empresas chinas, incluida su rival Ganfeng Lithium, controlan cerca de la mitad del mercado de producción de litio, mientras que China representa alrededor del 80% de la producción global de celdas de baterías, dominada por CATL y BYD.

Muchos países habían “cerrado sus puertas” a las mineras justo cuando el mundo comenzaba a comprender el rol central del litio en la transición global hacia sistemas de transporte eléctrico, dijo Ha.

Aunque la demanda de litio ya estaba en auge antes de la guerra con Irán, Ha comentó que el alza en los precios de la gasolina lo llevó a considerar cambiar su Mercedes por un auto eléctrico de BYD.

Potentes proyecciones

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, su sigla en inglés), la demanda del mineral crítico ha crecido en promedio cerca de un 30% anual durante esta década, frente a una expansión de cerca de 10% en la década de 2010.

Las proyecciones de Wood Mackenzie, Project Blue, Fastmarkets y Mysteel muestran que la demanda anual de litio aumentará a entre 3,6 millones y 6,3 millones de toneladas durante la próxima década, desde 1,1 millón de toneladas el año pasado.

En marzo, Wood Mackenzie advirtió que los proyectos de suministro existentes probablemente no lograrán satisfacer la demanda más allá de mediados de la década de 2030, al tiempo que proyectó que la demanda anual de litio podría superar los 13 millones de toneladas hacia 2050.

Ha sostuvo que la mayoría de las proyecciones más conservadoras se basan en el crecimiento de los vehículos eléctricos, pero aún no consideran plenamente la demanda de sectores emergentes como almacenamiento de energía, centros de datos para IA, robots humanoides y drones.

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Tianqi en el Litio

El litio se produce mediante minería de roca dura o extracción de salmuera. Tianqi, que cotiza tanto en Shenzhen como en Hong Kong, posee participaciones en operaciones mineras en Australia y Chile, además de instalaciones de producción en varias zonas de China.

Tianqi controla una joint venture con la minera australiana IGO que opera una planta de hidróxido de litio en Kwinana, al sur de Perth, además de una participación en Greenbushes, uno de los mayores depósitos de litio de roca dura del mundo.

La refinería de Kwinana, que registra pérdidas, ha generado tensiones entre ambas compañías. IGO ha castigado completamente el valor de su participación y ha pedido su cierre, mientras que Tianqi argumenta que se convertirá en un activo valioso para el sector minero upstream de Australia.

Greenbushes es propiedad de Tianqi, IGO y la estadounidense Albemarle, el mayor productor de litio del mundo. El proyecto también ha enfrentado dificultades luego de que IGO redujera su guía de producción en abril debido a problemas “sistémicos”.

La compañía está abierta a acuerdos mediante los cuales pueda ayudar a financiar a productores australianos de litio para asegurar suministros del metal y acelerar el desarrollo, dijo Ha, aunque las leyes más estrictas sobre inversión extranjera hacen improbable que se le permita controlar directamente las minas.

El Gobierno australiano ha endurecido las reglas sobre propiedad extranjera en minerales críticos y activos estratégicos, en su intento por construir una cadena de suministro alternativa a China. La propiedad de activos de litio también se ha vuelto más disputada a medida que inversionistas locales, incluida la persona más rica de Australia, Gina Rinehart, adquieren participaciones.

Aunque la demanda global se ha disparado, mercados emergentes como Chile y Argentina han enfrentado nacionalización de recursos y riesgos políticos.

Tianqi Lithium pagó US$ 4 mil millones en 2018 para convertirse en el segundo mayor accionista de la chilena SQM, apostando por obtener una posición estratégica en una de las reservas de litio de mejor calidad del mundo.

El impulso por consolidar su posición en América Latina se complicó con la estrategia de Chile de aumentar el control estatal sobre el litio iniciada en 2024. Bajo un acuerdo con la estatal Codelco, SQM formará una joint venture que abarcará sus operaciones en el desierto de Atacama, que produce cerca de una quinta parte del litio global.

La joint venture ahora amenaza con diluir el interés de Tianqi en el negocio de litio de SQM y excluirla de un eventual acceso futuro a estos recursos de alta calidad.

Incluso en su mercado local en China, el acceso a recursos naturales valiosos puede ser difícil para las compañías privadas. Aunque el Tíbet posee vastos depósitos de litio, se cree que la mayoría está bajo control de grupos estatales.

En ese contexto, Ha afirmó que Tianqi está redoblando sus inversiones en nuevas químicas de baterías, así como en reciclaje de materiales y procesamiento de residuos.

Un foco clave, explicó, son las baterías de estado sólido, que evitan el electrolito líquido utilizado en la tecnología basada en litio.

La planta de carbonato de litio de Tianqi en Anju, Sichuan, fue construida en 2023 con capacidad para producir 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Los ingenieros afirman que actualmente produce por sobre ese nivel y trabajan en mejoras graduales para extraer aún más rendimiento de la instalación.

Según registros corporativos y documentos regulatorios, Tianqi posee cerca de un 10% de Shanghai Aerospace Power Technology. También tomó una participación de 2,9% en Welion New Energy Technology en 2018, una startup líder en el desarrollo de baterías híbridas —o de estado sólido-líquido— y baterías de litio de estado sólido.

Tianqi también creó una joint venture con Welion en Shenzhen, en la que mantiene una participación controladora de 58,5%.

Estas inversiones podrían ayudar a suavizar las fuertes oscilaciones en las utilidades de Tianqi, estrechamente ligadas al ciclo de precios del litio.

Las ganancias de la compañía se dispararon a un récord de RMB 24 mil millones (unos US$ 3,5 mil millones) en 2022, cuando los precios del carbonato de litio alcanzaron máximos históricos, antes de virar hacia una pérdida cercana a RMB 8 mil millones en 2024 tras el colapso de más de 80% en los precios. Con el renovado optimismo en torno a la demanda de litio impulsada por la IA, las utilidades de Tianqi en el primer trimestre de este año repuntaron a RMB 1,9 mil millones.

Ha también busca reformar el sistema de precios de la industria.

La creciente brecha entre los precios futuros y spot en el mercado del litio está presionando a los actores midstream, que deben comprar materias primas a precios elevados, pero vender sus productos más baratos a grandes clientes como CATL y BYD.

Ha ha pedido una fijación de precios más flexible, incluyendo vincular referencias a precios futuros y adoptar mecanismos basados en índices, lo que, según argumenta, podría ayudar a estabilizar el suministro.