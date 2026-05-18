Donald Trump dice que canceló un ataque contra Irán que tenía previsto para este martes

El Presidente estadounidense afirmó que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar pidieron a Washington suspender la operación.

Donald Trump afirmó que suspendió un ataque militar contra Irán que estaba programado para el martes, a petición de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, asegurando que “ahora se están llevando a cabo negociaciones serias” con Teherán.

El Presidente de Estados Unidos publicó en Truth Social que los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos solicitaron a Washington suspender una operación planificada “para mañana”.

Trump agregó que “en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América”. Escribió además que el acuerdo incluiría “¡QUE IRÁN NO TENGA ARMAS NUCLEARES!”.

Es la señal más reciente de que el frágil alto al fuego que Irán y Estados Unidos han mantenido desde comienzos de abril está bajo presión, mientras Teherán y Washington tienen dificultades para encontrar un acuerdo mutuamente aceptable que permita terminar el conflicto.

Trump añadió que instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses para que estén “preparadas para avanzar con un asalto total y a gran escala contra Irán, en cualquier momento”, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable.

Las negociaciones con Irán se han estancado debido a desacuerdos sobre el programa nuclear de Teherán y el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave que ha permanecido prácticamente cerrado al tráfico.

Trump ha entregado señales contradictorias respecto de si pretende retomar las operaciones militares contra Irán. El domingo advirtió a Teherán que “más vale que se apuren, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”.

Se esperaba que el Presidente estadounidense se reuniera el martes con sus principales asesores de seguridad nacional para discutir opciones para retomar la guerra, informó Axios.

El petróleo cayó levemente la tarde del lunes en Nueva York, con el Brent, referencia internacional, retrocediendo cerca de 2,8% hasta alrededor de US$ 109 por barril.

Emiratos Árabes Unidos informó el domingo que un ataque con drones provocó un incendio cerca de la planta nuclear de Barakah, agregando que el dron ingresó a su espacio aéreo desde una “dirección fronteriza occidental”. Irán ha atacado repetidamente a Emiratos Árabes Unidos desde que entró en vigor el alto al fuego con Estados Unidos.

Arabia Saudita también reportó el domingo que tres drones ingresaron a su espacio aéreo desde Irak, país que alberga milicias alineadas con Irán.

Riad realizó ataques contra Irán después de ser atacado durante las primeras fases del conflicto, según personas informadas sobre el asunto. También se informó que Emiratos Árabes Unidos lanzó ataques contra la república islámica.

La agencia semioficial iraní Tasnim, cercana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó el lunes que las defensas iraníes fueron activadas en la isla de Qeshm, frente al estrecho de Ormuz, tras detectar la presencia de drones.