Citi sella alianza por 15 mil millones de euros con BlackRock para préstamos privados en Europa

Citigroup cerró un acuerdo con la división de crédito privado de BlackRock para otorgar hasta 15 mil millones de euros (aproximadamente a US$ 17.100 millones) en préstamos a empresas y grupos de compras apalancadas en Europa, mientras el banco estadounidense busca expandir sus capacidades en préstamos privados.

El banco de Wall Street y HPS Investment Partners, de BlackRock, señalaron este lunes que comprometieron financiamiento por hasta 15 mil millones de euros en deuda de alto riesgo para clientes en Europa durante cinco años.

Añadieron que esperan que la alianza -que depende de que los banqueros de inversión y comerciales de Citi originen operaciones en las que puedan invertir fondos de BlackRock- eventualmente se extienda a Medio Oriente.

El acuerdo incluirá llevar financiamientos complejos a BlackRock, incluyendo deuda subordinada y mezzanine.

La alianza con BlackRock es la más reciente de este tipo para Citi -el tercer mayor banco de Estados Unidos por activos- mientras busca fortalecer su franquicia de banca de inversión.

El banco con sede en Nueva York alcanzó un acuerdo similar en 2024 con Apollo Global Management, mediante el cual ambas firmas se asociaron para financiar US$ 25 mil millones en préstamos privados en Estados Unidos.

Los bancos han recurrido a diversas asociaciones mientras buscan recuperar negocios que se desplazaron hacia grupos privados de inversión durante la última década, luego de que las regulaciones posteriores a la crisis financiera limitaran los préstamos más riesgosos.

Esas regulaciones más estrictas, diseñadas para resguardar el sistema financiero, han empujado billones de dólares en préstamos hacia grupos de inversión como Apollo, Blackstone, KKR y Ares Management, que -a diferencia de los bancos- no cuentan con respaldo de la Reserva Federal.

Estas firmas de crédito privado son ahora una fuente crítica de capital para la industria de adquisiciones, financiando a menudo operaciones más riesgosas y con mayores niveles de apalancamiento que sus equivalentes en los mercados públicos de renta fija y préstamos.

Citi, junto con Wells Fargo, se ha asociado con administradores de activos para ofrecer financiamiento de crédito privado a clientes. Otros, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, han recurrido a fondos especializados levantados por sus divisiones de wealth management o gestión de activos para otorgar préstamos privados.

JPMorgan Chase, el mayor banco del mundo, ha optado por una posición intermedia, asociándose con algunos fondos mientras mantiene parte de los préstamos privados que origina en su propio balance.

Estas asociaciones también proporcionan una fuente necesaria de nuevas operaciones para los fondos de crédito privado, que generalmente no cuentan con amplias redes propias de banqueros capaces de ofrecer préstamos a clientes corporativos.

Matthieu Boulanger, jefe del negocio europeo de BlackRock HPS, afirmó que la colaboración “nos permitirá aprovechar la extensa red y capacidad de originación de Citi en Europa y Medio Oriente”.

Las nuevas adquisiciones apalancadas suelen recibir actualmente propuestas tanto de firmas de crédito privado como de bancos, permitiendo a los patrocinadores de private equity comparar costos competitivos.

Citi recurrió a su alianza con Apollo mientras asesoraba al grupo aeroespacial Boeing en la venta por US$ 10.600 millones de una unidad de aviación digital conocida como Jeppesen el año pasado.

El grupo de private equity Thoma Bravo, que adquirió la compañía, finalmente financió la operación mediante un paquete liderado por Apollo, que había sido incorporado tempranamente gracias a su alianza con Citi.

John McAuley, codirector de mercados de capital de deuda de Citi, afirmó este lunes que el acuerdo con HPS ayudará al banco a “satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes corporativos y patrocinadores por soluciones personalizadas de crédito privado”.

No obstante, el crédito privado ha estado bajo intenso escrutinio este año, mientras inversionistas cuestionan la calidad de estos préstamos, incluyendo una gran porción de financiamiento a compañías de software empresarial que podrían verse afectadas por avances en inteligencia artificial.

Fondos de crédito privado enfocados en inversionistas minoristas han sufrido un aumento de solicitudes de rescate, llevando a muchas firmas —incluyendo BlackRock— a limitar los retiros.

BlackRock ha avanzado agresivamente en mercados privados mientras su director ejecutivo, Larry Fink, busca convertir al mayor administrador de activos del mundo en un actor relevante en segmentos de rápido crecimiento dentro de las finanzas. El grupo completó el año pasado la adquisición de HPS por US$ 12 mil millones.