Economía chilena cae más de lo previsto en el primer trimestre del año con un retroceso de 0,5%

La disminución de la actividad fue incidida, mayormente, por las actividades agropecuario-silvícola y minería, informó el Banco Central.

La economía chilena finalizó el primer trimestre peor de lo esperado. De acuerdo a lo informado por el Banco Central en su Informe de Cuentas Nacionales, entre enero y marzo la actividad cayó 0,5% respecto de igual período del año anterior, siendo más bajo que el 0,3% estimado tras el último Imacec.

“Este resultado se explicó en gran parte por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. La demanda interna, en cambio, aumentó 2,1% en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo”, indicó el ente rector.

Además, se señaló que la disminución del PIB fue incidida, mayormente, por las actividades agropecuario-silvícola y minería. En contraste, destacaron al alza los servicios, en particular los personales.

En cuanto a consumo, los hogares registraron un aumento de 2,5%, explicado por servicios, en particular de salud, transporte y restaurantes y hoteles, además del turismo.

El consumo del gobierno, por su parte, creció 3% como consecuencia de un mayor gasto en salud.

En tanto, la inversión creció ligeramente 0,6%, debido a que la formación bruta de capital fijo (FBCF) se incrementó 3,2%, con un alza de 10,1% en maquinaria y equipo, en línea con un mayor gasto en equipos eléctricos y electrónicos, y de transporte.

No obstante, la FBCF en construcción y otras obras decreció 0,9%, reflejo de una caída en la edificación.

Respecto del comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 4,9%, explicado por menores envíos frutícolas y de cobre, pero compensados por industrias de alimentos y químicos.

Las importaciones tuvieron un aumento de 2% por mayores internaciones de aparatos eléctricos y electrónicos, de equipos de transporte y de petróleo crudo.

Además, el ingreso nacional bruto disponible real presentó un crecimiento de 4,3% en el primer trimestre, resultado que fue mayor al exhibido por el PIB, lo que se explicó por el efecto positivo de los términos de intercambio.

El ahorro bruto total ascendió a 22,5% del PIB en términos nominales, compuesto por una tasa de ahorro nacional de 24,5% del PIB y de un ahorro externo de -1,9% del PIB, correspondiente al superávit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

El primer trimestre registró el mismo número de días hábiles que el año anterior, con un efecto calendario nulo para el período.

Por actividad

Por sector, la actividad del sector agropecuario-silvícola retrocedió 5,4% en el cuarto, debido a una menor producción frutícola. La pesca decreció 18,6%, consistente con menores desembarques de peces; en cambio, la acuicultura aumentó, compensando en parte el resultado anterior.

En el caso de la minería, cayó 3,1%, en línea con la contracción de la producción de cobre, cuyo desempeño se explicó por faenas que se vieron afectadas por menores leyes del mineral, factores climáticos adversos y mantenciones.

No obstante, el resto de la minería creció, favorecida por la extracción de litio, oro y plata.

Por su parte, la industria manufacturera disminuyó 2%; la principal contribución al resultado fue la elaboración de alimentos, cuya caída fue debido a la industria pesquera, en particular por la producción de filetes de pescado congelados, y de aceite y harina de pescado, ambas condicionadas por una menor disponibilidad de recursos.

La actividad electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) exhibió una variación de 0,1%; mientras que la construcción presentó una reducción de 0,6%, debido a la caída en la edificación y las actividades especializadas.

El comercio, en tanto, creció 1,4%, resultado que fue impulsado por las ventas minoristas y automotrices; en cambio, la actividad mayorista retrocedió. Transporte marcó un incrementó de 0,6%; todos sus componentes crecieron con la excepción del transporte marítimo.

La actividad de comunicaciones y servicios de información cayó 0,9%, mientras que los servicios empresariales exhibieron una variación de 0,2%