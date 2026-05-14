Moody´s destaca fortaleza fiscal de Chile, pero advierte por la tendencia de aumento de la deuda del sector público

La agencia califica al país con una nota "A2", a cinco escalones de la máxima nota soberana.

La agencia clasificadora de riesgo Moody´s Ratings entregó este jueves un nuevo informe analizando la perspectiva crediticia de Chile.

Si bien el documento no implica una acción de clasificación -bajar, mantener o subir la nota soberana- sí destaca el perfil del país.

Moody´s califica a Chile con nota "A2" con perspectiva "estable". Esto sitúa al país a cinco escalones del máximo rating soberano.

"El perfil crediticio de Chile equilibra su alta fortaleza institucional y fiscal, respaldada por un largo historial de políticas macroeconómicas y fiscales prudentes, frente a su alta dependencia de commodities y un crecimiento relativamente moderado del Producto Interno Bruto durante la última década. El gobierno recientemente electo busca reactivar el crecimiento incentivando la inversión del sector privado, mientras avanza simultáneamente en la consolidación de las finanzas públicas", señaló la agencia en un informe enviado a clientes.

El perfil crediticio de Chile refleja la evaluación de Moody's sobre su "fortaleza económica", calificada en “Baa1” (a siete escalones de la máxima nota), que equilibra la economía relativamente grande y de altos ingresos del país con su desempeño de crecimiento "moderado" y su "alta dependencia" de commodities.

La fortaleza institucional y de gobernanza de “Aa3” -a tres peldaños de la máxima nota- de Chile refleja un marco institucional robusto y un sólido historial de políticas macroeconómicas y fiscales prudentes, agregó el texto.

Acto seguido, la agencia destacó la institucionalidad fiscal del país, a la vez que advirtió sobre la tendencia de aumento de la deuda del Gobierno Central.

"Su fortaleza fiscal de “A2” refleja una carga de deuda comparativamente baja, que, sin embargo, ha aumentado sustancialmente durante la última década, equilibrada por una estructura de deuda favorable y la presencia de colchones fiscales. La susceptibilidad al riesgo de eventos de “Baa” (siete escalones de la máxima calificación) está impulsada por el riesgo de vulnerabilidad externa que surge de la deuda externa relativamente alta del sector corporativo no financiero", cerró Moody´s.