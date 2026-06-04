Expresidente del CFA plantea ampliar atribuciones del organismo y ve probable que la deuda supere el 45%

A su juicio, la solicitud de más endeudamiento refuerza un diagnóstico que el Consejo hizo “hace rato”.

Partidario de una modernización del Consejo Fiscal Autónomo se manifestó este jueves quien liderara el organismo entre 2022-2025, Jorge Rodríguez.

Tras participar en el seminario “Crecimiento futuro versus déficit presente: la gran apuesta de Hacienda”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), afirmó que en el último tiempo se ha generado “una demanda para que el CFA se pronuncie sobre más cosas”, dentro de las que nombró “hablar de reforma de pensiones, y del proyecto de reconstrucción”, las que -en su opinión- son temáticas que “originalmente no estaban en su mandato explícito”.

El hoy investigador del CEP atribuyó esta situación al desempeño del CFA, que ha generado “una confianza con que probablemente le van a seguir pidiendo cosas”, dentro de las que ejemplificó que “ahora le están pidiendo que proyecte la deuda, que certifique los informes financieros”, facultades que, según sostuvo, el ente no es capaz de hacer “porque no tiene equipo”.

En este marco, Rodríguez señaló que “si el país cree que eso es útil hacerlo (modernizar el CFA), conversemos de eso y démosle las atribuciones con los respectivos recursos”, ya que opinó puede ser un paso “importante para seguir mejorando nuestra institucionalidad”.

“Ahora le están pidiendo que proyecte la deuda, que certifique los informes financieros”, facultades que, según sostuvo, el ente no es capaz de hacer “porque no tiene equipo”.

¿Y más endeudamiento?

De la misma forma, el expresidente del CFA se refirió a la actual situación fiscal de Chile, luego de que este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara que pediría luz verde al Congreso para aumentar el endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones.

Ante la situación, destacó que la deuda “viene a reforzar un diagnóstico que el Consejo Fiscal Autónomo hizo hace rato”, que es que la situación fiscal “está muy estresada”.

A su juicio, ello implica que las nuevas proyecciones del Ministerio de Hacienda terminan alineándose con lo que “ha venido diciendo el CFA y el Fondo Monetario Internacional y, por lo tanto, se hace entendible que se pida una solicitud adicional de deuda”.

Rodríguez adelantó que esta nueva proyección muestra que es “muy probable que de aquí a dos o tres años se supere el nivel prudencial del 45%”, por lo cual se hace importante que la nueva deuda “vaya acompañada de un plan de contención y de volver por debajo de ese umbral”.

Además, confirmó que la exigencia debe ser que con una nueva deuda, “el gobierno muestre su plan completo por obligación legal”, el que debe estar en el decreto de política fiscal, que tiene como fecha de entrega el 9 de junio.

“Se necesita un plan concreto y creíble de convergencia, y que el CFA se pronuncie al respecto también”, cerró.

Luego de la presentación del economista, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, y la integrante de la instancia y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, enfrentaron visiones sobre el proyecto de reactivación en el encuentro del CEP.