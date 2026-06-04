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Dipres admite menores ingresos por ley miscelánea tras rechazo de diputados a terminar con franquicia Sence

La Dirección de Presupuestos consolidó en un nuevo informe financiero los cambios visados por la Cámara, donde la principal novedad es la no computación del ahorro por US$ 300 millones que implicaba el fin del beneficio y que fue rechazado en la Cámara Baja.

Por: S. Valdenegro, R. Carrasco y C. Rivas

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Dipres presupuesto ingresos Macroeconomía Diputados Sence
<p>Foto: Senado</p>

Foto: Senado

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