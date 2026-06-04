Dipres admite menores ingresos por ley miscelánea tras rechazo de diputados a terminar con franquicia Sence

La Dirección de Presupuestos consolidó en un nuevo informe financiero los cambios visados por la Cámara, donde la principal novedad es la no computación del ahorro por US$ 300 millones que implicaba el fin del beneficio y que fue rechazado en la Cámara Baja.

Una de las exposiciones más esperadas en la segunda -y extensa- jornada de debate del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional en la comisión de Hacienda del Senado, fue la del director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.

¿La razón? El Ejecutivo comprometió la presentación de un nuevo informe financiero del proyecto que consolide no solo las modificaciones que se realizaron en el primer trámite en la Cámara (que resultaron en cinco informes financieros previos), sino también los cambios aprobados y rechazados en su discusión en la Corporación.

En un documento de 45 páginas, la repartición recalculó el efecto sobre las finanzas públicas de la iniciativa, tanto contabilizando el efecto con o sin el mayor crecimiento previsto, anticipando un deterioro mayor a lo previsto en las arcas fiscales respecto al informe financiero original.

Esto, claro, sin contabilizar el efecto de los recortes de gasto por US$ 2 mil millones que ha realizado el Ejecutivo este año a la fecha y que se asumen como permanentes a futuro.

¿Por qué el deterioro es mayor? Porque en la Cámara de Diputados se rechazó el artículo promovido por el gobierno que eliminaba la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que permitía ahorros para el Fisco en torno a US$ 300 millones por año.

Ante la falta de acuerdo con el oficialismo y la oposición, las comisiones de la Cámara y la Sala de la Corporación rechazaron el artículo. Eso sí, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya ha comprometido que repondrá el artículo en el Senado, pero con un nuevo esquema: ya no eliminar la franquicia, sino que perfeccionarla y acotarla principalmente a pequeñas y medianas empresas. Así, se generará un ahorro para el Fisco, pero menor a los US$ 300 millones que implicaba eliminarla.

Así, el nuevo informe financiero ratifica que, incorporando en el mix el efecto positivo del proyecto sobre el crecimiento económico, el saldo neto será negativo para el Fisco entre 2027 y 2031, para ser positivo a partir de 2035.

Así, en 2031 el informe original calculaba un saldo todavía en rojo de $ 868.691 millones, mientras que en el nuevo cálculo dicho monto empeora a $ 1.077.240 millones.

Gómez explicó que la diferencia entre ambos informes es que se posterga en “un par de años” la llegada a un efecto fiscal neto positivo, explicado principalmente por la franquicia Sence.

4 % crecimiento del PIB en 2030 aspira el gobierno.

Los otros ajustes

El nuevo informe también remueve de la proyección otros dos artículos rechazados en la Cámara: el que flexibiliza la restricción para que parientes de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas participen en licitaciones, y la que eximía a los sistemas de inteligencia artificial del pago de derechos de autor a los titulares de datos y obras.

En tanto, se agrega el efecto de otras indicaciones aprobadas por la Cámara, como la incorporación de bodegas y estacionamientos en la rebaja de contribuciones; el ajuste en la reducción transitoria del impuesto a las donaciones para que se limite a hasta un 50% el traspaso de patrimonio, desde el 75% original; el crédito al empleo diferenciado por sexo y edad; las aclaraciones en las devoluciones a titulares de proyectos por la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA); las nuevas normas para facilitar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE); y postergar hacia 2027 y 2028 la moratoria de ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad.

Otros ajustes entre informes son que se refina la estimación del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contribuciones según los últimos datos disponibles, además de precisar la redacción para explicar el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal (FCM); ajustes al ahorro por incompatibilidad del crédito al empleo con el Subsidio Unificado al Empleo (SUE); se reduce también el ahorro esperado por incentivo al retiro de funcionarios públicos; y también se precisa la norma de reemplazo que implica que por cada tres funcionarios públicos que jubilan, se reemplaza solo a uno.

US$ 130 millones compensará el ejecutivo al FCM por el fin de contribuciones a vivienda principal de adultos mayores.

Debate político

En el marco de la discusión, el ministro Quiroz descartó la propuesta de los senadores Paulina Vodanovic (PS) y Diego Ibáñez (FA) que ofrecieron aprobar la rebaja corporativa a cambio de aumentar los impuestos a las rentas más altas.

“No está en lo absoluto en los planes del Ejecutivo poner un impuesto al patrimonio”, dijo el ministro y explicó que “sabemos que el impuesto al patrimonio es un impuesto que recauda muy poco, los patrimonios se van de los países que sobre cargan el impuesto al patrimonio”.

Y respecto a incrementar el impuesto a las personas, recordó que “la persona que está sujeta al sistema semi integrado hoy en Chile y que tiene una empresa, en el tramo más alto paga más de 44% de impuesto y nos parece que eso es un monto más que suficiente para un impuesto personal”.

En otras materias, el ministro dijo que espera que la ventana para rebajar a la mitad el impuesto a las donaciones no recaude solo US$ 300 millones, sino que entre tres y hasta cinco veces ese monto.

También reiteró su disposición a ajustar los parámetros de la invariabilidad tributaria, bajándola de los 25 años a 20 años y también estableciendo una “prima” de ingreso al régimen contemplado para proyectos -hasta el minuto- desde US$ 50 millones.

Quiroz también descartó crear una mesa técnica como solicitó la oposición para conversar y buscar entendimientos, ya que pausaría la discusión por unas semanas.