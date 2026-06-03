OCDE ve mayores riesgos a la baja para el PIB de Chile y plantea que el impacto del proyecto misceláneo "dependerá mucho del diseño"
El economista del equipo de Chile de la OCDE, Álvaro Leandro, apuntó a un crecimiento bajo más que a una contracción prolongada.
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Chile no amaneció con buenas noticias este miércoles. Junto con resurgir la inquietud por eventuales aranceles de parte de Estados Unidos, el mercado conoció el recorte que aplicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para este año de 2,2% a 1,7%.
Esto ocurre en el contexto de un mercado local afectado por una caída de 1,2% en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril, lo que corresponde a la cuarta baja consecutiva por sobre lo esperado; y a un crecimiento del mundo, que según la OCDE, desacelerará su expansión de 3,4% en 2025 a 2,8% en 2026 en el escenario más optimista, donde las perturbaciones provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán son limitadas en el tiempo.
Durante la conferencia de prensa de la presentación del informe sobre las Perspectivas Económicas de la OCDE: América Latina, el economista del equipo de Chile, Álvaro Leandro, explicó que si bien la caída del Imacec es uno de los motivos “más importantes” que respaldan la revisión a la baja para 2026, también es necesario “mirar la composición”.
La caída en abril estuvo influida por la minería –la producción se derrumbó un 11,8%– pero, en comparación, el Imacec no minero creció moderadamente, con una expansión anual de 0,4%, según datos del Banco Central. Esto es lo que marcaría una diferencia para el organismo sobre si Chile se encuentra en recesión técnica o no.
“El escenario de la OCDE es de crecimiento bajo, no de una contracción prolongada, pero los riesgos a la baja claramente han aumentado”, señaló Leandro.
La inflación, a su vez, transitaría de un 4,2% anual registrado en 2025 a un 3,8% este año, principalmente debido a un aumento temporal de los precios debido al alza en los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.
Sobre si el plan de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast son medidas suficientes para impulsar el crecimiento, el economista indicó que el foco en inversión, empleo y simplificación regulatoria “van en la dirección correcta”, sin embargo, “el impacto dependerá mucho del diseño, la implementación y el financiamiento”.
“Las medidas que faciliten la inversión, por ejemplo, reducir tiempos de permisos sin bajar estándares pueden ayudar mucho, pero al mismo tiempo las rebajas o incentivos tributarios deben estar focalizados, financiarse de forma creíble y no debilitar la consolidación fiscal necesaria”, afirmó Leandro.
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