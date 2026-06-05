Cristalchile levanta en Padre Hurtado la mayor planta de autoconsumo con tecnología bifacial del país

Kattherine Jaque, jefa de Asuntos Corporativos Cristalchile; Ester Sosa, gerenta de Finanzas Solarity; José Carvallo, gerente de Revenew y cofundador Solarity; Paula Hojas, gerente de Personas y Sostenibilidad Cristalchile; Eduardo Carvallo, gerente general Cristalchile; Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Cristalerías de Chile; Horacio Melo, gerente general y cofundador Solarity; Matías Concha, gerente de desarrollo de Hendaya; y Jimena del Valle, subgerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Cristalchile. Foto: Julio Castro.

La firma dedicada a la producción de envases de vidrio instaló un parque fotovoltáico de alta tecnología junto a la compañía chilena, Solarity.

En un terreno de 60.000 metros cuadrados, en la comuna de Padre Hurtado, donde años atrás estuvieron emplazadas parras de uva de Viña Santa Rita, este martes Cristalchile –ligada al Grupo DF– inauguró su primera planta fotovoltaica bifacial, la más grandesdel país en su tipo.

En el marco de la ceremonia de corte de cinta, que fue liderada por el presidente de Cristalerías de Chile, Baltazar Sánchez, el gerente general de la compañía, Eduardo Carvallo, explicó que la planta estará destinada al autoabastecimiento energético de la producción de envases de vidrio.

El proyecto, en lo técnico, considera el emplazamiento de módulos fotovoltaicos bifaciales, es decir, de paneles que siguen el sol durante todo el día. Entre sus principales componentes, los paneles contemplan la instalación de 72 seguidores solares, cada uno con 66 módulos y ocho inversores.

En la práctica, explicó Carvallo, esto significa que la planta puede alcanzar una potencia instalada cercana a los 3,0 MWp y una generación anual de energía del orden de los 6,66 GWh.

“Pero más allá de la cifra, este proyecto presenta para nosotros una decisión estratégica de largo plazo”, afirmó el ejecutivo. “Es la convicción de que el desarrollo industrial y la sostenibilidad no solo son compatibles, sino que deben avanzar juntos”, añadió.

En los 120 años que tiene la compañía en Chile, Carvallo destacó que desde Cristal chile han visto cambios en el país, la industria y la sociedad.

En este contexto, señaló, “entendemos que nuestro rol exige hacernos cargo del impacto que generamos incorporando soluciones concretas que mejoren nuestra eficiencia, reduzcan nuestra huella y fortalezcan nuestra relación con el entorno. Esta planta es una señal clara de este compromiso: energía limpia, producción responsable y una mirada moderna de la industria del vidrio”, afirmó.

EDUARDO CARVALLO, GERENTE GENERAL DE CRISTALCHILE. FOTO: JULIO CASTRO

Por su parte, Baltazar Sánchez, presidente de la firma, destacó que este paso hacia la generación de energías más limpias se enmarca en una cruzada mayor de la empresa por la sustentabilidad y el apoyo a sus clientes en el proceso de descarbonización.

“Cristalerías tiene también su propio proyecto que se llama Eólica Las Peñas, que está en la zona de Arauco, donde tenemos cuatro aerogeneradores. Por lo tanto siempre hemos estado involucrados en este tema”, señaló.

Una nueva tecnología

El emplazamiento de los paneles solares estuvo en manos de la empresa chilena Solarity.

En la inauguración, el gerente general de la eléctrica, Horacio Melo, destacó que la inauguración de esta planta en particular representa un hito muy significativo.Esta infraestructura, explicó, “es lo que nosotros visualizábamos hace 12 años atrás”, cuando se fundó la compañía.

Para ese entonces, detalló, “el mundo ideal de generación distribuida detrás del medidor, (era) una planta como esta: una planta que está, yo diría, todavía en el radio urbano, (donde) hay una ciudad alrededor, hay una operación grande industrial y una planta solar que genera energía en el mismo lugar donde se consume”.

Entre las características del proyecto, el ejecutivo experto en energía solar destacó la particularidad de que los paneles instalados sean de tecnología bifacial.

Según explicó, se trata de “una tecnología relativamente nueva que básicamente lo que hace es que toma sol por ambos lados. Tiene la capacidad de absorber tanto por la cara frontal como por la posterior”, señaló. Esto, en la práctica, permitiría que la planta genere aún más energía que una común.

En esta línea, Melo destacó: “Esta instalación demuestra que la energía solar ya es una solución madura para grandes consumos industriales: permite reducir costos, avanzar en sostenibilidad y entregar mayor autonomía energética a las empresas”.