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Cristalchile levanta en Padre Hurtado la mayor planta de autoconsumo con tecnología bifacial del país

La firma dedicada a la producción de envases de vidrio instaló un parque fotovoltáico de alta tecnología junto a la compañía chilena, Solarity.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

CRISTALES tecnología infraestructura Industrias Catalina Vicuña energía solar
<p>Kattherine Jaque, jefa de Asuntos Corporativos Cristalchile; Ester Sosa, gerenta de Finanzas Solarity; José Carvallo, gerente de Revenew y cofundador Solarity; Paula Hojas, gerente de Personas y Sostenibilidad Cristalchile; Eduardo Carvallo, gerente general Cristalchile; Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Cristalerías de Chile; Horacio Melo, gerente general y cofundador Solarity; Matías Concha, gerente de desarrollo de Hendaya; y Jimena del Valle, subgerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Cristalchile. Foto: Julio Castro.</p>

Kattherine Jaque, jefa de Asuntos Corporativos Cristalchile; Ester Sosa, gerenta de Finanzas Solarity; José Carvallo, gerente de Revenew y cofundador Solarity; Paula Hojas, gerente de Personas y Sostenibilidad Cristalchile; Eduardo Carvallo, gerente general Cristalchile; Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Cristalerías de Chile; Horacio Melo, gerente general y cofundador Solarity; Matías Concha, gerente de desarrollo de Hendaya; y Jimena del Valle, subgerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Cristalchile. Foto: Julio Castro.

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