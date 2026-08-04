SNA y CChC reordenan el mapa radial: sellan la fusión entre Agricultura y Pauta

La nueva sociedad quedará controlada en un 60% por la SNA y en un 40% por la CChC, mientras ambas emisoras mantendrán sus marcas y líneas editoriales.

La fusión entre Radio Agricultura y Radio Pauta dio un paso decisivo. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) informaron este martes que suscribieron el acuerdo de integración para fusionar ambas emisoras, oficializando una operación que había sido adelantada por DF MAS y que marcará uno de los principales movimientos recientes en la industria de medios.

Según comunicaron ambas entidades, la nueva sociedad quedará conformada con un 60% de participación para la SNA y un 40% para la CChC, consolidando en una sola entidad la propiedad de Radio Agricultura y Radio Pauta.

Los socios señalaron que la integración reafirma el compromiso de ambas instituciones con la libertad editorial y el pluralismo informativo, además de fortalecer el trabajo radial con presencia en todas las regiones del país. La gestión operativa quedará bajo la Gerencia General de la actual administración de Radio Agricultura.

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La operación representa uno de los movimientos más relevantes de la industria de medios en los últimos años, al reunir bajo una misma propiedad a dos emisoras con fuerte presencia en contenidos de actualidad, política, economía y opinión, aunque preservando sus respectivas marcas y proyectos editoriales.

La transacción, sin embargo, aún deberá superar la etapa regulatoria. Según informaron ambas entidades, la fusión quedó sujeta a las autorizaciones que establece la legislación vigente antes de que pueda concretarse plenamente.