Sectores productivos celebran sorpresiva alza de la actividad, pero plantean desafíos para el segundo semestre

Determinante fue el positicvo desempeño del sector minero en el sorpresivo crecimiento de 2,4% que registró el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en junio frente al mismo período de 2025.

Mientras ese sector se expandió 9,8%, el comercio lo hizo en 5,4% y los servicios 1,7% anual, incididos por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación.

En este escenario, el presidente de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), Jorge Riesco, aseguró que, aunque el Imacec refleja “un repunte puntual de la actividad minera”, el principal desafío de la industria cuprífera sigue siendo “revertir más de dos décadas de estancamiento de la producción”.

El dirigente agregó que el reto ahora es convertir la amplia cartera de proyectos en inversión efectiva, para lo cual consideró clave agilizar la tramitación de permisos y fortalecer la certeza para las inversiones de largo plazo.

Una postura similar entregó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, quien aseguró que el resultado de junio representa una “señal positiva que contribuye a fortalecer las perspectivas de reactivación”, permitiendo además “mirar con optimismo los próximos meses”.

Sin embargo, Echavarría hizo hincapié en la rapidez necesaria para avanzar en medidas que “entreguen mayor certeza a quienes invierten”, dentro de las que mencionó, por ejemplo, aquellas relacionadas con la exención transitoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la compra de viviendas nuevas, o los beneficios tributarios asociados al DFL2, ambas contenidas en el plan de reactivación y reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo y que está ad portas de ser despachado por el Congreso.

Según el máximo líder de la CChC, esto ayudará a “dinamizar la actividad”, así como a “acelerar proyectos y generar más oportunidades de empleo para el país”.

El director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Mujica, recalcó la importancia de avanzar en el plan de reconstrucción y reactivación nacional, para que el efecto de éste refleje “el inicio de una recuperación sostenida”.

En el caso concreto de la industria -que acusó una disminución anual de 0,7% en junio-, el ejecutivo reveló que el sector “sigue mostrando debilidad”, lo que es reflejo de que “su recuperación está íntimamente ligada con condiciones que favorezcan la inversión” y que entreguen “mayor certidumbre”.

La temática laboral ya mencionada fue retomada por la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio y del Turismo (CNC), Bernardita Silva, para quien la generación de puestos de trabajo será materia fundamental en el segundo semestre, argumentando que desde el rubro necesitan “que el crecimiento se traduzca en creación de empleo formal que permita una recuperación de ingresos en los hogares”.

En esa línea, mencionó que mientras el mercado laboral no se recupere en cuanto a cifras, “el consumo probablemente seguirá avanzando de manera gradual y heterogénea”, para lo que el segundo semestre será fundamental para definir si el reciente crecimiento “es el inicio de una recuperación más sostenida” o si responde principalmente “a una mejora puntual de la actividad”.