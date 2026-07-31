Con la comuna de Santiago liderando y Dr. Simi dando la sorpresa: el mapa de las 2.467 farmacias de la RM

En el comercio capitalino pocas cosas abundan más que las farmacias: 2.467, según el catastro de Colliers. No es una distribución pareja sino que Santiago concentra 339 locales, el 13,7% del total, seguido de lejos por Las Condes (172) y Maipú (152). En la otra punta del mapa, Alhué y San Pedro sobreviven con apenas tres boticas cada una.

En la pelea de las cadenas, Cruz Verde sigue al mando con 391 sucursales (15,8% del mercado), según Colliers, en un mercado donde la sorpresa la da Dr. Simi: la red de origen azteca posee 247 locales ya es el segundo actor de la RM (10%), superando por una plaza a Salcobrand (246) y dejando atrás a Ahumada (214). Colliers tambien destaca que la mitad del mercado corresponde a farmacias independientes o de barrio con menos de cinco sucursales, que compiten por cercanía más que por flujo, dice la consultora.