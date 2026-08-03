Utilidad de Elecmetal sube 67,9% en el primer semestre impulsada por la venta de su participación en ESEL

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora llegó a $49.623 millones, aunque en el período enfrentó un escenario operativo desafiante.

La compañía Elecmetal, ligada al Grupo DF, cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de $49.623 millones, un incremento de 67,9% frente a igual lapso del año anterior, explicado en gran medida por la enajenación de su participación de 50% en la sociedad ESCO Elecmetal Fundición Limitada (ESEL), del área metalúrgica.

De esta manera, la ganancia total consolidada, en tanto, ascendió a $ 45.716 millones, un alza de 75,5%, también asociada mayoritariamente a dicha operación, informó la empresa en la presentación de sus resultados ante la Comisión para el Mercado Financiero.

El desempeño de la última línea contrastó con la evolución de los ingresos: las ventas consolidadas sumaron $ 630.218 millones, un retroceso de 1,7% en la comparación interanual.

$ 45.716 millones registró de ganancia total consolidada

Efecto de la desinversión

El resultado operacional consolidado alcanzó $ 77.691 millones, con una expansión de 50,3%, atribuible principalmente a la ganancia obtenida en la venta del joint venture y al término anticipado -en marzo de este año- de varios contratos asociados a esa sociedad.

ESEL era la asociación que Elecmetal mantenía desde 2007 con la división ESCO de la escocesa The Weir Group, que opera una planta en Colina desde 2012 orientada a proveer elementos de desgaste para el movimiento de tierra (GET, por Ground Engaging Tools) en la minería sudamericana.

Ahora bien, al excluir la transacción, la cifra operacional muestra una caída de $7.667 millones.

La compañía la atribuye, en primer término, a un tipo de cambio promedio 6,6% inferior al del mismo período de 2025, factor que afectó a todos los segmentos de negocios, al que se sumaron mayores costos en fletes e insumos derivados de los conflictos geopolíticos.

El deterioro operacional se concentró en las áreas metalúrgica y vitivinícola, mientras que envases de vidrio anotó un leve avance, indicó la empresa.

Por otro lado, en el plano financiero, la deuda consolidada del grupo se redujo en $48.220 millones, equivalente a una baja de 9,2%, desapalancamiento que permitió recortar los costos financieros en 4,8% en el período.

Con estas cifras el semestre quedó definido por un efecto extraordinario que más que compensó un escenario operativo desafiante: menores ingresos, presión cambiaria y encarecimiento logístico en sus principales líneas de negocios, concluyó la compañía.