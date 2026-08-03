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Utilidad de Elecmetal sube 67,9% en el primer semestre impulsada por la venta de su participación en ESEL

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora llegó a $49.623 millones, aunque en el período enfrentó un escenario operativo desafiante.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Valeria Ibarra ELECMETAL resultado de empresas utilidades Industrias
<p>Utilidad de Elecmetal sube 67,9% en el primer semestre impulsada por la venta de su participación en ESEL</p>

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