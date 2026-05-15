La fusión que se prepara entre Radio Pauta y Agricultura

La Cámara Chilena de la Construcción y la Sociedad Nacional de Agricultura avanzan en una fusión que busca crear un nuevo holding radial y dar sustentabilidad al proyecto lanzado por la CChC en 2018. La operación llega tras años de pérdidas, reestructuraciones y fallidos intentos por revertir la crisis financiera de Pauta.

Mientras los programas siguen saliendo al aire y las reuniones editoriales continúan funcionando con normalidad desde las oficinas de Radio Pauta en Providencia, al interior de la emisora crece la incertidumbre sobre el futuro de la emisora ante su inminente fusión con Radio Agricultura. Aunque hasta ahora no ha existido una comunicación oficial, dentro de Pauta trabajadores dan por prácticamente cerrada la operación con la emisora ligada a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

De hecho, la expectativa es que el equipo de Pauta deje sus actuales oficinas -en Avenida Andrés Bello con Suecia- para trasladarse al edificio de Radio Agricultura, en Avenida Providencia 1208. Ahí, la radio de la Cámara ocuparía el segundo piso de las dependencias y ya existirían espacios acondicionados para recibir al equipo, además de ajustes técnicos para integrar parte de la infraestructura que actualmente utiliza Pauta. Sin embargo, figuras de Radio Agricultura aseguran que aún no han recibido información sobre el proceso.

A pesar de que el acuerdo no está cerrado, según distintas fuentes ligadas a la operación, la negociación está en etapa “avanzada”.

Lo que se está estructurando no sería una venta directa de Radio Pauta, sino la creación de una nueva sociedad o holding radial donde la SNA (hoy presidida por Antonio Walker) tendría una participación mayoritaria y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cuyo actual timonel es Alfredo Echavarría, quedaría como socio minoritario.

La apuesta de la CChC

Radio Pauta nació oficialmente el 26 de marzo de 2018, en un contexto donde, dentro del empresariado, existía la percepción de que el sector privado enfrentaba un deterioro reputacional y un ambiente crecientemente crítico hacia las empresas.

La Cámara Chilena de la Construcción llevaba varios años evaluando la creación de un medio de comunicación propio. Según relató la propia plana ejecutiva de Pauta en un reportaje publicado por revista Capital durante su lanzamiento, la idea venía discutiéndose desde 2011 y terminó tomando fuerza durante los años del debate sobre reformas estructurales, el “fin del modelo” y el cuestionamiento al empresariado durante Bachelet 2.

La apuesta era ambiciosa: construir un medio multiplataforma que combinara radio, sitio web y contenidos digitales, pero que al mismo tiempo evitara transformarse en una simple “caja de resonancia de los empresarios”. “No nos interesa ser los primeros ni los más exitosos. Sí ser influyentes”, decía entonces el presidente de la Cámara, Sergio Torretti.

El proyecto reunió a ejecutivos y periodistas provenientes de distintos medios tradicionales. Cristián Rodríguez asumió como director editorial; Marco Antonio González como presidente ejecutivo; León Urruticoechea como gerente general; Francisco Aravena como director programático; y Eduardo Olivares como editor general. También participaron Milena Vodanovic, exdirectora de revista Paula; Juan Ignacio Brito, entonces decano de Periodismo de la Universidad de los Andes; y el analista político Camilo Feres.

Parte del equipo ejecutivo incluso viajó a Miami para visitar estudios de Univisión y Mega TV, donde analizaron modelos tecnológicos y de integración multimedia antes de comprar equipos, consolas y sistemas para la emisora.

Para levantar el proyecto, la Cámara compró al Grupo Dial la señal 100.5 FM, donde antes operaba Paula FM, además de concesiones en Antofagasta, Viña del Mar y Temuco. En total, el gremio desembolsó cerca de US$ 8,3 millones.

En su lanzamiento, la propia Cámara había proyectado que el equilibrio financiero llegaría cinco años después del debut de la radio. Pero eso no pasó.

A pesar de ello, desde la CChC se hicieron intentos por remontar la difícil situación financiera de Pauta que generaba pérdidas anuales cercanas a 20 mil UF (unos $800 millones). De hecho, en 2022, la radio vivió una profunda reestructuración interna luego de que la asociación gremial encargara una consultoría al ex director ejecutivo de TVN, Francisco Guijón, y al ex director general de CNN Chile, Alejandro Repenning.

Los cambios derivaron en la salida de buena parte de la plana ejecutiva y editorial de la emisora, y Repenning asumió como director ejecutivo con el objetivo de redefinir el rumbo del medio.

La nueva estrategia buscaba ampliar el público más allá del segmento ABC1, potenciar formatos digitales y audiovisuales, fortalecer redes sociales y acercarse a audiencias más masivas. Pero internamente también comenzó a instalarse otra conclusión: que era difícil de financiar un medio solo sin pertenecer a un conglomerado de comunicaciones más amplio.

En paralelo, la CChC inició un proceso más amplio de revisión de costos y reestructuración de distintas entidades ligadas al gremio. Así se cerró el think tank CIEDESS y la Fundación Cultural de la Cámara, bajo la lógica de revisar proyectos que mantuvieran déficits permanentes o que no estuvieran cumpliendo los objetivos inicialmente proyectados.

Pero nada fue suficiente. En octubre se llevó a cabo un plan de reducción de costos, principalmente de recorte de equipos: el de la tarde, y en el área digital. Al mismo tiempo llegó la periodista Cony Stipicic. Pero cuatro meses después renunció.

Paralelamente se estaba fraguando una alternativa para darle una nueva oportunidad a la emisora.

Los 90 de Agricultura

Este 2026 Agricultura cumple 90 años. Comenzó sus transmisiones en 1936, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura decidió entrar al negocio de las comunicaciones para conectar con el mundo rural y sus asociados.

Debutó primero en Valparaíso y luego instaló sus estudios en la sede de la SNA, en Agustinas con Tenderini, donde el entonces Presidente Arturo Alessandri Palma encabezó el inicio oficial de las transmisiones. En sus primeros años, la programación estuvo enfocada en entregar información útil para agricultores y productores rurales, aunque con el tiempo la emisora fue ampliando su alcance hacia política, economía, deportes y actualidad nacional.

Durante la Unidad Popular adoptó una línea opositora al gobierno de Salvador Allende. Dos años después, la radio apoyó el golpe militar de 1973.

Más adelante, consolidó programas emblemáticos como La Mañana Interactiva, conducido durante casi 24 años por Alejandro de la Carrera y Súper Deporte, Todo Gol, Viva el Deporte y Deportes en Agricultura que fueron conducidos por figuras como Julio Martínez, Pedro Carcuro, Sergio Livingstone y Patricio Yáñez y Fernando Solabarrieta, entre muchos otros.

Actualmente la radio cuenta con 14 frecuencias a nivel nacional, además de señal online, streaming, podcasts y contenidos audiovisuales a través de Agricultura TV.

Opera con un modelo de negocios mixto. Parte de sus espacios funcionan mediante financiamiento externo en donde la radio se lleva un porcentaje de los auspicios.

Según cifras difundidas por la propia emisora, actualmente cuenta con cerca de 50 programas al aire distribuidos entre radio, televisión online y plataformas digitales. Declara una audiencia bruta diaria total de 2.106.523 personas entre radio, streaming, web, Agricultura TV y redes sociales y su programa Conectados, conducido por Checho Hirane entre las 11:00 y 13:00, es el más escuchado, con una audiencia nacional diaria de 419.518 personas.

El deal

Las primeras conversaciones entre la CChC y la SNA ocurrieron en 2024, dicen personas que participaron en la operación. Hacía sentido unir fuerzas: se trataba de dos radios en propiedad de dos gremios donde participan un enorme grupo de pequeñas y medianas empresas, sin un controlador. Ambas abogaban por visibilizar el valor del sector privado y contribuir a un clima de acuerdo y respeto, donde todas las voces son válidas, explica una fuente que conoce de cerca el proceso. Pero esos primeros cruces quedaron en nada.

Luego hubo acercamientos con CNN Chile. Y tampoco cuajó.

En 2025 la Cámara encargó a Bansud Capital explorar alternativas y evaluar posibles socios estratégicos para la emisora. Bansud les insistió que el socio más estratégico para Pauta era Agricultura. Así que la Cámara retomó ese diálogo.

La fórmula comenzó a tomar forma después de meses de conversaciones reservadas entre ambas instituciones, lideradas por el lado de la CChC, por su vicepresidente Claudio Cerda, mientras que desde la SNA, por Juan Pablo Solís de Ovando, presidente de Radio Agricultura. Según personas conocedoras del proceso, el memorándum de entendimiento habría sido firmado entre febrero y marzo de este año. Y ahora el foco estaría puesto en los últimos detalles jurídicos antes de entrar a la revisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La estructura es la creación de una nueva sociedad aguas arriba dueña de ambas radios: Agricultura controlaría entre un 60% y un 70% de la nueva estructura, mientras que la Cámara se quedaría con el porcentaje restante. Para eso, según comentan conocedores, dado que Pauta tiene pérdidas importantes, debería comprar una parte a Agricultura cuyo negocio sí es rentable, para ser parte de esta sociedad.

La lógica detrás de la operación, según fuentes conocedoras, apunta a fusionar las áreas comerciales y de backoffice para generar eficiencias y construir un grupo radial más sostenible financieramente, y mantener la separación de las marcas y de las áreas editoriales, con directores y equipos propios. En la práctica, sin embargo, esa convivencia es precisamente una de las principales dudas o riesgos que existen hoy dentro de Pauta: transformarse en una “Agricultura 2”.

Consultados ambos medios, declinaron hacer comentarios. La negociación está en la puerta del horno, no vaya a ser que se queme.