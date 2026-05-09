Gobierno de Santiago refuerza estrategia de desarrollo económico con consejo asesor y foco en inversiones para pymes
A 100 días de la puesta en marcha del Hub Metropolitano, el Gobierno Regional reunió a representantes del sector privado, la academia y municipios para fortalecer la articulación público-privada. La cartera de apoyo al emprendimiento suma inversiones por $11.800 millones.
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A poco más de 100 días del inicio de operaciones del Hub Metropolitano, el Gobierno de Santiago reunió a su consejo asesor de emprendimiento, innovación y desarrollo económico, en una señal orientada a reforzar la coordinación público-privada y acelerar iniciativas vinculadas a inversión, productividad y fortalecimiento de las pymes en la Región Metropolitana.
La instancia congregó a representantes del mundo empresarial, financiero, académico y municipal, en medio de un escenario donde distintos actores económicos han advertido una desaceleración en la actividad y mayores desafíos para el crecimiento de emprendimientos de menor escala.
Entre los participantes estuvieron la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el rector de Inacap, Lucas Palacios; la exsubsecretaria de Hacienda María Olivia Recart; el exvicepresidente ejecutivo de Corfo José Miguel Benavente; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, además de ejecutivos de BancoEstado, Claro Chile e ICARE.
Durante la jornada, los integrantes del consejo abordaron fórmulas para fortalecer el encadenamiento productivo entre empresas, ampliar las fuentes de financiamiento para pymes y acelerar la incorporación de tecnologías vinculadas a inteligencia artificial y transformación digital.
En paralelo, el ecosistema articulado en torno al Hub suma convenios con universidades, municipios, instituciones públicas, grandes empresas y organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos figuran acuerdos con la Universidad de Chile, UDP y Universidad Central; además de colaboraciones con Corfo, Sercotec, ProChile, Sence y el Servicio de Impuestos Internos. También participan empresas como Abastible y Claro, que comprometieron aportes económicos y programas de formación asociados al proyecto.
Desde el Gobierno Regional señalaron que la cartera de apoyo al emprendimiento y fortalecimiento de capacidades acumula inversiones por $11.800 millones, con una cobertura estimada superior a 24 mil beneficiarios.
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