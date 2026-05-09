Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Gobierno de Santiago refuerza estrategia de desarrollo económico con consejo asesor y foco en inversiones para pymes

A 100 días de la puesta en marcha del Hub Metropolitano, el Gobierno Regional reunió a representantes del sector privado, la academia y municipios para fortalecer la articulación público-privada. La cartera de apoyo al emprendimiento suma inversiones por $11.800 millones.

Por: Analy Velasco

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 17:00 hrs.

Innovación Startups PYME pymes inversión
<p>Gobierno de Santiago refuerza estrategia de desarrollo económico con consejo asesor y foco en inversiones para pymes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Los flancos que se abren para ENAP tras presunta manipulación de datos de emisiones: arista penal, administrativa y organizacional
2
Empresas

La torre de efectivo que construye Ingevec: más de la mitad se gastará en nuevos proyectos inmobiliarios
3
Empresas

Jean Paul Luksic respalda a Kast ante accionistas de Antofagasta plc: "Hemos visto avances positivos en el entorno político de Chile tras la reciente elección presidencial"
4
Mercados

"Cóbrenmelo": Diego Schalper anunció un oficio fiscalizador a la CMF por implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
5
Empresas

Comité de Ministros destraba más de US$ 200 millones en inversiones con luz verde a proyecto más antiguo en tramitación ambiental
6
Señal DF

Quiroz debuta en Chile Day y Wall Street entre aplausos, bromas y altas expectativas de inversionistas
7
Señal DF

Luis Enrique Fischer, CFO Hites: "Hace año y medio decían que era imposible emitir un bono. Lo que hicimos fue construir historia paso a paso"
8
Mercados

Diego Masola, CEO y country head de Scotiabank Chile: “La invariabilidad tributaria sería espectacular, pero no es una condición única y suficiente”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete