Las 13 empresas billonarias en bolsa

Las bolsas pulverizan récords, y su escalada amplía la lista de empresas cotizadas que superan la barrera del billón de dólares de capitalización.

La inestabilidad derivada del conflicto en Medio Oriente no ha evitado que la renta variable global se adentre de nuevo en zona de máximos históricos. Wall Street y Asia comandan este último tirón alcista, con la tecnología como principal motor.

Dentro del sector tecnológico, la fiebre inversora por todas las temáticas vinculadas a la IA alcanza un nuevo apogeo. El máximo exponente de este rally bursátil fue el miércoles Samsung Electronics. El gigante de los chips se disparó un 14% en la Bolsa de Seúl, y la contundencia de sus subidas elevó por encima del billón de dólares su capitalización bursátil.

Con la incorporación de Samsung, antes de la apertura del miércoles en Wall Street la lista de compañías billonarias en bolsa sumaba 13 integrantes. La gran mayoría de ellos, diez, son estadounidenses, mientras que Europa se queda lejos de tener representación. Su mayor compañía, ASML, se queda en US$ 556.000 millones.

Nvidia

El fabricante estadounidense de chips claves para el desarrollo de la IA se mantiene como la mayor compañía del mundo por valor en Bolsa. Su capitalización asciende a US$ 4,77 billones. En los doce últimos meses sus acciones se han revalorizado un 73%.

Alphabet

La empresa matriz de Google, gracias a las subidas desatadas a raíz de sus recientes resultados, se queda a un paso de superar a Nvidia al frente del ránking mundial de capitalización. Su valoración en Bolsa se situaba ayer en US$ 4,68 billones. En términos interanuales las acciones de Alphabet sobrepasan el 130% de rentabilidad.

Apple

La compañía tecnológica estadounidense completa el trío de las empresas más valiosas en Bolsa, y las únicas en superar la barrera de los cuatro billones de dólares. Su capitalización asciende a US$ 4,17 billones, fruto de una revalorización del 43% en los doce últimos meses.

Microsoft

La brecha en el ránking se amplía respecto a Microsoft. El gigante estadounidense no ha sido inmune al correctivo bursátil que acumula el conjunto del sector del software, señalado como uno de los más damnificados por el auge de la IA. En los doce últimos meses Microsoft presenta un balance negativo del -5%, un bache que ha reducido su capitalización a US$ 3,05 billones.

Amazon

El líder mundial del comercio electrónico se aproxima a Microsoft en términos de capitalización. Amazon alcanza los US$ 2,94 billones, gracias a una revalorización del 47% de sus acciones en los doce últimos meses.

TSMC

La empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) rompe el pleno de grupos estadounidenses al frente del ránking de las mayores compañías en Bolsa. El gigante de los chips ha disparado su cotización al calor del boom inversor por la IA. En los doce últimos meses sus acciones suman un rally del 144%, hasta alcanzar una capitalización de US$ 2,04 billones de dólares

Broadcom

La compañía estadounidense de semiconductores es otro de los grandes beneficiados del auge bursátil propiciado por la IA. Las acciones de Broadcom suman un 113% de revalorización en los doce últimos meses, un rally que ha elevado su capitalización hasta los US$ 2,02 billones.

Aramco

El gigante petrolero árabe añade otro integrante no estadounidense a la lista de las mayores empresas cotizadas. Saudi Aramco resiste con un balance positivo en los doce últimos meses, un +8%, un avance que ha afianzado su capitalización en US$ 1,75 billones.

Meta

La empresa estadounidense especializada en redes sociales se ha quedado atascada, en términos de capitalización, en los doce últimos meses. Sus acciones apenas repuntan un 3% interanual, de forma que su valoración en Bolsa se sitúa en US$ 1,53 billones.

Tesla

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos afianza su presencia en el ránking de las empresas billonarias gracias a las subidas del 41% que se anotan sus acciones en los doce últimos meses. Su capitalización asciende a US$ 1,46 billones.

Samsung Electronics

La empresa coreana es la última incorporación al ránking de las empresas que superan la barrera del billón de dólares de capitalización. El fabricante de chips, ayudado por el boom inversor ligado a la IA, se ha disparado un 389% en los doce últimos meses. La verticalidad de esta subida ha elevado su capitalización a US$ 1,16 billones.

Walmart

La mayor cadena de distribución del mundo, la estadounidense Walmart, se afianza en el ránking de las empresas billonarias gracias a las subidas del 32% que logra en los últimos doce meses. Su capitalización asciende a US$ 1,04 billones.

Berkshire Hathaway

La firma de inversión liderada históricamente por Warren Buffett cotiza al filo del billón de dólares de capitalización. Sus acciones presentan un balance negativo del -8% en los doce últimos meses. Sus caídas han reducido su valor en Bolsa a US$ 1,004 billones