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El IPC de abril sube con fuerza pero menos que lo esperado tras el aumento de la gasolina y la inflación en 12 meses se acelera a 4%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 1,3% el mes pasado, informó el INE. Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos, y la disminución en la división de vestuario y calzado.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 08:00 hrs.

IPC inflación INE combustible Alimentos transporte Rodrigo Martínez
<p>En abril la gasolina presentó un aumento mensual de 25,3%, aportando 0,774 punto a la variación del indicador general. (Foto: Aton Chile)</p>

En abril la gasolina presentó un aumento mensual de 25,3%, aportando 0,774 punto a la variación del indicador general. (Foto: Aton Chile)

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