El IPC de abril sube con fuerza pero menos que lo esperado tras el aumento de la gasolina y la inflación en 12 meses se acelera a 4%
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 1,3% el mes pasado, informó el INE. Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos, y la disminución en la división de vestuario y calzado.
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,3% en abril, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó algo menos que lo esperado tras el fuerte aumento de las gasolinas. Así, la inflación en 12 meses subió a un 4,0%.
"Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos, y la disminución en la división de vestuario y calzado", dijo el INE en un comunicado.
En abril la gasolina presentó un aumento mensual de 25,3%, aportando 0,774 punto a la variación del indicador general.
Analistas esperaban un aumento de 1,5% en el IPC de abril, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg, luego del fuerte aumento en los precios de los combustibles en medio de la guerra en Medio Oriente.
Diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (8,0%) con 1,011 puntos porcentuales (pp.), y vivienda y servicios básicos (0,8%) con 0,142pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,191pp.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-1,8%), que presentó una incidencia de -0,044pp.
Impacto de combustibles
Por productos, además de la gasolina el petróleo diésel subió un 45,7% en abril, mientras que el gas licuado aumentó un 5,8% mensual. El transporte en bus interurbano consignó un crecimiento de 18,6%.
Del lado de las bajas, los equipos de telefonía móvil tuvieron una caída de 4,2%, mientras que el precio de los plátanos bajó un 15,2%.
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