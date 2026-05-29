Grupo Pampa sale al mercado a comprar US$ 38 millones en acciones de SQM tras positivos resultados de la compañía
La principal adquisición se hizo en la sesión del miércoles, tras conocerse que el gigante del litio reportó una importante mejora en el Ebitda del primer trimestre y elevó sus previsiones de volumen de ventas anuales del mineral no metálico.
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Julio Ponce Lerou y su familia estuvieron involucrados en los masivos flujos bursátiles que siguieron a los resultados de SQM a partir del miércoles.
Según un informativo de la Bolsa de Santiago, la sociedad Oro Blanco desembolsó casi $ 26.900 millones para hacerse con 358.850 acciones serie B de SQM a mitad de semana, en la primera jornada de reacciones a los estados financieros y el guidance de la compañía.
SQM reportó una importante mejora en el Ebitda del primer trimestre, superando las estimaciones de consenso del mercado, y también elevó sus previsiones de volumen de ventas de litio para el conjunto del año. Ese día, la acción transó unos $ 74.500 millones en total.
El grupo Pampa no se quedó ahí, y el jueves pagó $ 7.500 millones para adquirir 99.623 acciones más de la misma serie. Juntos, ambos paquetes hacen 0,15% de la propiedad de la minera no metálica, por lo que la participación de la sociedad se elevó a 15,98% del total.
Oro Blanco forma parte de la estructura holding con la que los Ponce mantienen en su poder una suma relevante de acciones de SQM, y que les permite, junto con la china Tianqi, ser considerados como los controladores no oficiales del gigante del litio.
Según la Comisión para el Mercado Financiero, al cierre de marzo Oro Blanco, Potasios de Chile y Global Mining tenían en conjunto un 24,09% de la propiedad de SQM. Esto es principalmente a través de acciones serie A, de baja liquidez, pero que permiten elegir la mayoría del directorio.
También se supo esta semana que Oro Blanco será la sucesora y continuadora legal de Norte Grande y Global Mining en todos sus derechos y obligaciones, e incorporando la totalidad de sus patrimonios, en el contexto del proceso de simplificación societaria que impulsa el grupo Pampa. El esquema entrará en vigencia el 1 de junio.
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