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IPSA abre estable mientras principales bolsas caen tras reciente intercambio de fuego en el golfo Pérsico

El petróleo Brent repuntaba 2,3% a US$ 96,5 por barril, después de que el Comando Central estadounidense dijera haber derribado cinco drones de ataque que "representaban una clara amenaza dentro y cerca del estrecho de Ormuz".

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 09:44 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercado bursatil Bolsas internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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