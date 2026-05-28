IPSA abre estable mientras principales bolsas caen tras reciente intercambio de fuego en el golfo Pérsico

El petróleo Brent repuntaba 2,3% a US$ 96,5 por barril, después de que el Comando Central estadounidense dijera haber derribado cinco drones de ataque que "representaban una clara amenaza dentro y cerca del estrecho de Ormuz".

Los mercados bursátiles tendían a perder algo de terreno este jueves, viendo que Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques, mientras han surgido algunas señales conflictivas en el proceso hacia un acuerdo de paz. Nuevos datos económicos estadounidenses, incluyendo el PIB, entraban a la ecuación.

El S&P IPSA de la Bolsa de Santiago, que viene de cerrar al alza con fuerte impulso de SQM tras los positivos resultados de la compañía, operaba estable en 10.831,76 puntos en estos primeros negocios.

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,4%, el Nasdaq perdía 0,2% y el S&P 500 disminuía 0,1%. En Europa, el FTSE 100 de Londres retroedía 0,8% y el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,6%. Al cierre de Asia, el hongkonés Hang Seng (-1,3%) volvió a tener una fuerte caída.

Economía y geopolítica

El crecimiento del PIB de EEUU se revisó a 1,6% trimestre a trimestre anualizado en el primer cuarto del año, cuatro décimas por debajo de lo que se había calculado en la primera estimación oficial de la Oficina de Análisis Económico. El mercado esperaba que la cifra se mantuviera intacta.

En el reporte de consumo en gasto personal de abril, el índice de precios subyacente (que la Reserva Federal mira de cerca) subió 0,2% mensual, una décima menos de lo esperado. Eso sí, la tasa anual de inflación estuvo en línea con los pronósticos. Por su parte, las peticiones semanales de subsidios por desempleo fueron algo mayores de lo previsto.

El petróleo Brent repuntaba 2,3% a US$ 96,5 por barril, después de que el Comando Central estadounidense dijera haber derribado cinco drones de ataque que "representaban una clara amenaza dentro y cerca del estrecho de Ormuz", e impidió el lanzamiento de un sexto dron desde la ciudad de Bandar Abbas en el sur de Irán.

Luego, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber respondido a la ofensiva, tomando como objetivo una base aérea estadounidense en Kuwait, país que confirmó haber sido objeto de "ataques hostiles con misiles y drones."

El intercambio de fuego viene dos días después de que EEUU atacara embarcaciones y sitios de lanzamientos de misiles iraníes. La jornada de este miércoles fue relativamente tranquila, con los mercados atentos a un borrador de acuerdo citado por la televisión estatal iraní, que luego fue desementido por la Casa Blanca.