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Directoras de empresas: casi el 80% de las mesas se concentra en lo inmediato, pero "no alcanza para enfrentar los desafíos que vienen"

Esa fue una de las principales conclusiones del estudio “La mirada de las directoras”, presentado por KPMG en conjunto con Women Corporate Directors (WCD Chile) y Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 09:28 hrs.

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<p>Directoras de empresas: casi el 80% de las mesas se concentra en lo inmediato, pero "no alcanza para enfrentar los desafíos que vienen"</p>

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