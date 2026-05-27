IPSA abre al alza cerca de 10.800 puntos tras borrador de acuerdo que pondría fin al conflicto del golfo Pérsico
Con los positivos resultados de SQM, la actual temporada de resultados de empresas IPSA ya está prácticamente concluida. En promedio, las utilidades subieron 12,1% interanual y estuvieron 15,2% sobre las estimaciones.
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Los mercados bursátiles están viendo con buenos ojos el anuncio de un borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que presiona al petróleo hacia abajo este miércoles, a casi tres meses desde el inicio de la guerra.
El S&P IPSA chileno abrió con un repunte de 0,4% a 10.791,34 puntos fuertemente apoyado en Latam (3%), una acción que sigue de cerca las noticias sobre Medio Oriente, por su alta sensibilidad a los precios de los hidrocarburos.
Más allá de sus buenos resultados del primer trimestre, SQM-B (-0,9%) registraba la mayor caída del IPSA en estos primeros negocios, teniendo en cuenta que el precio del litio ha seguido alejándose del peak visto a mitad de mes.
SQM reportó un crecimiento estelar del Ebitda, cuyos US$ 837 millones estuvieron sobre los US$ 775 millones del consenso de Bloomberg. Pero sus utilidades de US$ 365 millones quedaron por debajo de los US$ 409 millones pronosticados.
Con esto, la actual temporada de resultados de empresas IPSA ya está prácticamente concluida. En promedio, las utilidades subieron 12,1% interanual y estuvieron 15,2% sobre las estimaciones (las medianas fueron 8,8% y 7,3%, respectivamente).
Bolsas internacionales
En Wall Street, el Dow Jones subía 0,2%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq no tenían cambios relevantes, tras batir un récord en la víspera. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,6% y el índice de Londres operaba plano. Previamente, la jornada asiática fue estable para Japón, pero destacó negativamente la caída del hongkonés Hang Seng (-1,1%).
El petróleo Brent caía 3,8% a US$ 95,8 por barril, después de que en la televisión estatal del país se anunciara que Irán obtuvo un borrador de un marco inicial no oficial para un memorando de entendimiento con EEUU, bajo el cual restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz en el lapso de un mes, a cambio del levantamiento del bloqueo naval de EEUU y un retiro de sus fuerzas militares próximas al territorio iraní.
La agencia de noticias iraní Mizan indicó que, si se llega a un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, este será aprobado en forma de resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los precios del crudo vienen de subir este martes, ya que Washington atacó sitios de misiles y embarcaciones iraníes, frente a lo cual Teherán lo acusó de violar el alto al fuego. Hechos que hicieron más tenso el ambiente, sin que el mercado en general abandonara sus expectativas de paz.
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