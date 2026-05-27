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IPSA abre al alza cerca de 10.800 puntos tras borrador de acuerdo que pondría fin al conflicto del golfo Pérsico

Con los positivos resultados de SQM, la actual temporada de resultados de empresas IPSA ya está prácticamente concluida. En promedio, las utilidades subieron 12,1% interanual y estuvieron 15,2% sobre las estimaciones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 09:54 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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