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Oro Blanco informa fusión legal con dos sociedades Cascada de SQM y nuevo esquema comienza a operar en junio

Será la sucesora y continuadora legal de Norte Grande y de Global Mining, en todos sus derechos y obligaciones, e incorporando la totalidad de sus patrimonios. Ambas se disolverán sin necesidad de liquidación.

Por: C. Muñoz y J. Rodríguez

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 20:45 hrs.

SQM cascadas adquisiciones y fusiones
<p>Oro Blanco informa fusión legal con dos sociedades Cascada de SQM y nuevo esquema comienza a operar en junio</p>

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