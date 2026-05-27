Oro Blanco informa fusión legal con dos sociedades Cascada de SQM y nuevo esquema comienza a operar en junio

Será la sucesora y continuadora legal de Norte Grande y de Global Mining, en todos sus derechos y obligaciones, e incorporando la totalidad de sus patrimonios. Ambas se disolverán sin necesidad de liquidación.

En paralelo a su publicación de resultados, SQM reveló al mercado un importante paso para simplificar su estructura de control a través de sus sociedades Cascadas.

A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Oro Blanco, una de las entidades que detenta propiedad de la minera no metálica, anunció los trámites notariales finales para concretar la absorción de Norte Grande y de Global Mining, otras firmas del denominado grupo Pampa.

“Con fecha de hoy (martes), los mandatarios de la sociedad (Oro Blanco), de Norte Grande y de Global Mining otorgaron conjuntamente una misma y única escritura pública declaratoria en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery”, reveló la compañía.

En la escritura, se dejó constancia “del cumplimiento íntegro de las condiciones a las que se encontraba sujeta la efectividad de la fusión”, además de que dicha operación “se considerará perfeccionada para todos los efectos legales, operativos, contables, tributarios y financieros y comenzará a producir sus efectos a contar del 1 de junio de 2026, esto es, el primer día hábil del mes siguiente a la fecha en que se hubiere otorgado la escritura declarativa de cumplimiento de las condiciones”.

De esta manera, “la fusión surtirá plenamente sus efectos”, apuntó el escrito de Oro Blanco.

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Por su parte, la informante, Oro Blanco, “será la sucesora y continuadora legal de Norte Grande y de Global Mining, sucediéndoles en todos sus derechos y obligaciones”, e incorporando la totalidad de sus patrimonios.

Finalmente, tanto Norte Grande como Global Mining “se disolverán de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación”, concluyó el escrito.

La operación había sido aprobada por la junta extraordinaria de accionistas de Oro Blanco el 27 de marzo de 2026, instancia en la que también se acordó que la efectividad de la fusión quedara sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones copulativas. En esa oportunidad, la compañía informó que adquiriría todos los activos y pasivos de Norte Grande y Global Mining, las que serían absorbidas sin liquidación.

Cascadas

El hito se enmarca en el proceso de simplificación de las denominadas sociedades cascadas de SQM, estructura a través de la cual el grupo Pampa mantiene un participación relevante en la minera no metálica.

La reorganización busca reducir el número de vehículos societarios aguas arriba de SQM, pasando desde una estructura históricamente más compleja a una más concentrada.

El movimiento de Oro Blanco significa la materialización del plan de simplificación de la estructura societaria del grupo, que también incluían a Nitratos de Chile, Potasios de Chile, Pampa Calichera, Norte Grande y Global Mining.

El esquema considera la fusión de las seis sociedades, para que queden solo dos firmas “aguas arriba” de la minera no metálica. Con ello, las corrientes de las Cascadas desembocarán exclusivamente en Oro Blanco y Potasios.