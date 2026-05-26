ILC sube más de 4% tras resultados y se afirma como una de las acciones más rentables del IPSA en el curso de 2026

Las utilidades del holding más que duplicaron lo visto hace un año y estuvieron muy por arriba de lo que había estimado BICE Inversiones, una de las pocas intermediarias con cobertura sobre el papel.

El mercado está aplaudiendo los últimos resultados de Inversiones La Construcción (ILC), el holding detrás de compañías como AFP Habitat (en conjunto con Prudential), Inversiones Confuturo, Banco Internacional, Red Salud y Consalud.

La acción subía 4,2% hasta los $ 21.153 pasado el mediodía y así el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción no sólo nadaba a contracorriente del mercado, sino que también lograba el mejor retorno de toda la Bolsa de Santiago.

Los números del primer trimestre de 2026 se conocieron en la tarde de este lunes. ILC reportó utilidades netas de $ 89.143 millones, más del doble que lo visto hace un año, y muy por arriba de los $ 67 mil millones que había estimado BICE Inversiones, una de las pocas intermediarias con cobertura sobre la acción.

"Los resultados superaron las expectativas de forma generalizada, y las mejoras más notables vinieron de parte de Consalud, AAISA (brazo regional de Habitat) y Confuturo", observó el analista de BICE, Ewald Stark, a través de un informe en el que mantuvo su recomendación de "sobreponderar" el papel con precio objetivo de $ 25.739.

"Creemos que el primer trimestre de 2026 fue, en general, positivo, lo que refleja los fuertes vientos a favor en Consalud, la consolidación del Sanatorio Alemán en RedSalud y un contexto favorable para las carteras de inversión. Dicho esto, parte del alza involucra elementos más volátiles que podrían no ser totalmente sostenibles en el corto plazo", ahondó.

Entre estos elementos estarían los ingresos por inversiones de Confuturo, los resultados del SISCO de Vivir Seguros y el encaje de AAISA. También destacó que la rentabilidad de Consalud parece estar en una trayectoria de mejora estructural, dada la caída sostenida en las reclamaciones por licencia médica.

ILC acumula un retorno total de 21,1% en el curso del año, sólo superado entre las 30 compañías del IPSA por Mallplaza (24,6%), Parque Arauco (34,3%) y Engie Energía Chile (35%). También está en el top ten de un ranking más extenso que involucra 57 empresas.

Desde BICE, Stark puntualizó que el único segmento por debajo de sus estimaciones fue Banco Internacional, que de todas formas contribuyó con $ 13 mil millones a la última línea del conglomerado.

La casa de estudios retomó en agosto del año pasado su cobertura sobre ILC, algunos meses después de que volviera a formar parte del IPSA. En ese entonces, BICE argumentó que la acción no había incorporado todavía las mejoras en el ambiente regulatorio, y que el modelo de negocios de ILC, apoyado en el desarrollo de la clase media chilena, le proporcionaba una base sólida para un crecimiento sostenible a largo plazo.