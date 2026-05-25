ILC eleva sus utilidades en 125% por mejor desempeño operacional de filiales
El holding obtuvo una utilidad de $ 89.143 millones al primer trimestre de 2026.
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Inversiones La Construcción (ILC) obtuvo una utilidad de $ 89.143 millones al primer trimestre, un 125,3% superior al resultado registrado durante el mismo periodo de 2025.
Esta variación, informó ILC, es consecuencia de un mejor desempeño operacional en todas sus filiales, destacando el mayor resultado del segmento bancario, seguros y salud.
“Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo de negocios diversificado y la capacidad de ejecución de cada una de nuestras empresas. El crecimiento transversal que observamos nos respalda para seguir invirtiendo en proyectos que generan valor social y económico de largo plazo para nuestros beneficiarios, clientes y accionistas”, señaló el gerente general ILC, Pablo González.
En el caso de Banco Internacional, sus colocaciones crecieron 8,7% interanual, con aumentos de 4,5% en la cartera comercial y 28,7% en la cartera de consumo, impulsada por su filial Autofin. Asimismo, llegó a los 124 mil clientes, de los cuales 69 mil corresponden a la financiera automotriz.
En relación a sus resultados, el mayor nivel de colocaciones, la mayor contribución de su filial Autofin y un menor gasto en riesgo se tradujeron en una utilidad trimestral de $ 16.620 millones, un 30,1% superior al resultado del mismo trimestre del año anterior.
Asimismo, ILC destacó que el mercado de rentas vitalicias mantuvo un fuerte dinamismo alcanzando una recaudación de UF 38 millones y creciendo 31,6% en comparación al primer trimestre de 2025.
"Confuturo mantuvo una participación de mercado del 12%, alcanzando una recaudación de UF 4,5 millones, destacando su canal directo que captó el 49% de las operaciones. Apoyada en la gestión de su portafolio de inversiones, la utilidad trimestral alcanzó $25.747 millones (vs. $9.540 millones en 1T25)", indicó en un comunicado.
Negocio previsional
En tanto, AFP Habitat alcanzó un resultado de $ 32.011 millones, un 4% menor al ejercicio anterior, explicada principalmente por una menor rentabilidad del encaje.
Por su parte, AAISA reportó un resultado de $ 20.069 millones versus los $5.551 millones obtenidos en el primer trimestre de 2025, sustentado en el aumento de ingreso por comisiones y el aporte de Andina Vida.
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