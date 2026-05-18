Fondo de inversión privado de Alza entra en carrera por operación de exCasino de Enjoy en Coquimbo

El vehículo denominado “Octium” inscribió la sociedad de giro exclusivo Casino de Juegos de Coquimbo S.A., para participar de la licitación cuya fecha límite es el 24 de julio.

El proceso de reorganización de la operadora de casinos Enjoy y el desprendimiento de sus activos ha despertado el interés de inversionistas por la industria del entretenimiento y juego.

A la venta de algunos de los inmuebles en que operó la cadena -hoy en manos de bonistas-, se suma un actor del mercado financiero que podría ingresar al negocio de la operación de casinos.

Según pudo constatar DF, un fondo de inversión privado (FIP) administrado por la gestora Alza entró en la carrera para participar por la concesión de operación del Hotel & Casino de Coquimbo, a la cual renunció Enjoy en agosto.

A través de dos sociedades filiales, el FIP “Octium” constituyó -el 7 de mayo- la entidad de giro exclusivo Casino de Juegos de Coquimbo S.A., con un capital de $ 800 millones.

“El objeto de la sociedad es la explotación de un casino de juego, autorizado por la Superintendencia de Casinos de Juego, en la ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo, en los términos previstos en la ley”, apuntó el extracto de su escritura de inscripción.

La entidad comenzó a regir desde aquel 7 de mayo y su duración será por un plazo de 50 años, “prorrogable por otros 50 años cuando así lo acuerden los accionistas”, añadió el documento.

Quienes conocen de cerca la estrategia del vehículo señalaron que el fondo privado participará del proceso de licitación por la concesión de operación del Hotel & Casino de Coquimbo. Detrás del vehículo, en tanto, se encontrarían inversionistas institucionales.

El concurso fue abierto por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en febrero de 2026 y contempla el permiso para operar el recinto durante los siguientes 15 años. En pleno curso, el período de ofertas tiene su fecha límite el 24 de julio.

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Complejo cierre de ciclo

El camino de Enjoy para desprenderse del negocio del Hotel & Casino de Coquimbo inició a finales de febrero de 2025, cuando la sociedad Casino de la Bahía, que explotaba el negocio en el recinto, junto con Casino del Mar (Viña del Mar) y Casino del Lago (Pucón), presentaron ante la SCJ su solicitud de renuncia a los permisos para dichos recintos.

Finalmente, en agosto de 2025, se autorizó la solicitud de renuncia para el establecimiento de la IV Región.

En aquella época, el movimiento fue visto por la industria como un mecanismo para aliviar la carga financiera de la compañía, que desde hace dos años atraviesa un proceso de reorganización.

Lo anterior, principalmente por la entrada en vigencia del Decreto N°803 en julio de 2024, que permitió que los operadores de casinos de juego puedan devolver sus licencias de operación sin activar las boletas de garantías comprometidas.

En detalle, Enjoy desembolsaba UF 481.501 por los permisos para la explotación del recinto de Coquimbo, más de $ 18 mil millones a la fecha de presentar su renuncia.

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Un nuevo fondo al acecho

El FIP de Alza seguiría ejemplos de incursiones de otras gestoras en el negocio, como Advent International en Enjoy y Clairvest en Marina del Sol.

Esta última resultó particularmente rentable, con el fondo Clairvest Equity Partners III LP que obtuvo US$ 29 millones por la venta, tras haber invertido US$ 19 millones en 2008.

Por su parte, el gigante del capital privado Advent llegó a controlar poco menos del 35% de Enjoy luego de ingresar mediante un aumento de capital por US$ 184 millones, con los planes de creación de valor en la compañía.

Sin embargo, diluyó su participación con el correr de los años tras no acudir a las inyecciones de capital y luego de los dos procesos de reorganización de la compañía. Pese a ello, aún mantiene en su sitio a Enjoy como una inversión activa.

En tanto, como parte del proceso de reorganización de la compañía, otros actores financieros han quedado al mando de uno de los activos operativos.

La compañía de seguros de crédito y garantía AVLA, junto con Weg Capital y BTG Pactual, se quedaron con la operación de Enjoy Rinconada (más conocido como Enjoy Santiago), como acreedores durante el proceso de reestructuración.

Sin embargo, no han podido tomar formalmente el control de la licencia, por las limitaciones impuestas a ese activo en particular en la causa por colusión contra Enjoy, Dreams, Marina del Sol y algunos ejecutivos.

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Edificio en venta

En paralelo, el inmueble del casino de Coquimbo en manos de Enjoy se encuentra en venta, intermediado por CBRE.

La propiedad de la IV Región contempla un terreno de 43 mil metros cuadrados construidos, con un hotel de 111 habitaciones ubicadas en una torre de 15 pisos. Esto, sumado a espacios para eventos con capacidad para 2 mil personas y dependencias como spa, gimnasio, piscinas, una discoteca y restaurantes.

No es el único activo inmobiliario ligado a las exoperaciones de Enjoy que se encuentra en el mercado. También con mandato a CBRE, enfrenta su proceso de venta el Gran Hotel Pucón, pero sin incluir el casino.