Operado históricamente por Enjoy: Hotel & Casino de Coquimbo sale a la venta
El inmueble contempla un terreno de 43 mil metros cuadrados construidos, y su eventual traspaso se enmarca en medio de un proceso de licitación abierto por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
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El Hotel & Casino de Coquimbo levantó un cartel de ‘a la venta’. El inmueble, ubicado en el sector de Peñuelas, en primera línea frente al mar, formó parte de la histórica cartera de propiedades de Enjoy, operadora de casinos que ya ha enfrentado dos procesos de reorganización judicial.
Como consecuencia, en un último proceso, varios de sus activos inmobiliarios pasaron a ser controlados de bonistas internacionales. Ejemplo de lo anterior es el Gran Hotel de Pucón, propiedad adquirida por Enjoy en 2008, pero que el año pasado la Inmobiliaria La Península (sociedad controlada por acreedores de Enjoy) puso a la venta.
La lista sigue. La semana pasada, cabe recordar, las sociedades Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA firmaron la venta de uno de los activos más preciados para la operadora de casinos: el hotel Enjoy Punta del Este (Uruguay) al grupo inmobiliario brasileño JHSF Península.
Ahora, por tanto, tocaría el turno del Hotel & Casino de Coquimbo. Su venta, concretamente, hoy se enmarca en medio de un proceso de licitación abierto por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para operar durante los siguientes 15 años. Este mismo proceso también se encuentra en curso en localidades como Viña del Mar, Iquique, Pucón y Puerto Varas.
La propiedad de la cuarta región –cuya venta quedó en manos de la inmobiliaria CBRE– contempla un terreno de 43 mil metros cuadrados construidos, con un hotel de 111 habitaciones ubicadas en una torre de 15 pisos. Esto, sumado a espacios para eventos con capacidad para 2 mil personas y dependencias como spa, gimnasio, piscinas, una discoteca y restaurantes.
Sobre el activo, el director de Capital Markets de CBRE Chile, Fernando Errázuriz, afirmó que “su adecuación técnica lo convierte en una ventaja competitiva para asegurar la concesión de operación en Coquimbo por 15 años”.
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