Ante el TDLC: Marina del Sol apunta a “riesgos anticompetitivos” y pide examinar licitaciones de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo
La operadora de casinos señaló que la alta exigencia contenida en las bases de licitación podrían solo beneficiar a quienes hoy lideran las respectivas operaciones.
Noticias destacadas
Este jueves el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) hizo pública una consulta ingresada por uno de los principales actores en la industria local de casinos físicos, en la que manifestó su preocupación por las bases técnicas que hoy rigen y delinean el camino de cuatro concursos para operar, por los siguientes 15 años, cuatro casinos: Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, a los que Enjoy y Dreams renunciaron en 2025.
Se trata de Marina del Sol (MDS), que en 2024 pasó a manos de la familia Imschenetzky. En concreto, la firma solicitó al TDLC evaluar y examinar si las mencionadas bases cumplen con el estándar de neutralidad competitiva exigible en procesos de asignación de derechos exclusivos y, por ende, no generan riesgos anticompetitivos en la industria.
A juicio de Marina del Sol, esto no estaría siendo así, pues los escritos elaborados y publicados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) contienen una serie de exigencias a los interesados en competir que “restringen la participación de entrantes y confieren ventajas injustificadas a operadores incumbentes”, haciendo referencia a operadores actuales con permisos, como Enjoy.
Los requisitos
En la misma línea a lo dicho a DF por el exsuperintendente de Casinos de Juegos, Francisco Leiva, hace algunas semanas; MDS apuntó a ciertas exigencias en particular que –a su juicio– el TDLC debería evaluar y examinar a fondo.
Estas son: los elevados montos de oferta mínima para participar de los cuatro concursos, el que ya estén predeterminados los lugares donde deben estar emplazados los casinos de Iquique y Viña del Mar, la exigencia de mantener el 100% de los empleados del operador anterior, la obligación de invertir en infraestructura para la localidad (como salones de eventos de características predeterminadas, mejoramiento de espacios públicos, etc.), entre otros.
En el caso específico de Viña del Mar, Marina del Sol apuntó a los cortos plazos exigidos para que un nuevo operador comience a funcionar, que estaría fijado en tres meses.
A su juicio, “la fijación administrativa de un plazo tan acotado para un casino que debe operar en infraestructura de terceros constituye un ejercicio de discrecionalidad que, en la práctica, excluye de facto a todo operador que no sea el incumbente o que no haya adquirido previamente sus activos”, alegó este operador.
Exigencias como las mencionadas, señaló la firma, rigidizarían y distorsionarían la competencia por el mercado, “al desplazar la rivalidad desde la calidad e innovación (como lo sería desplegar un nuevo inmueble en un nuevo lugar, por ejemplo) hacia la mera capacidad de replicar un proyecto predefinido derivada de la incumbencia, lo que se opone a los estándares de objetividad, no discriminación y neutralidad competitiva que deben informar todo proceso de asignación de derechos exclusivos”.
Una industria “particularmente sensible”
Como contexto, Marina del Sol afirmó que el mercado de los casinos físicos hoy es “particularmente sensible" al diseño de procesos licitatorios y a la aplicación de normativa sectorial.
Esto, pues hoy se distingue por ser un mercado especialmente concentrado en Chile, en el que solo “un número reducido de grupos empresariales controla la mayoría de los permisos de operación vigentes”; sumado a que también es una industria altamente exigida en términos económicos, pues “implica elevadas inversiones específicas requeridas para preparar, financiar y operar proyectos licitatorios complejos y de larga duración”.
Estos costos asociados a las diferentes operaciones, a juicio de Marina, son una pieza clave a la hora de que actores decidan si participar o no de ciertos concursos en la industria.
Por eso, el casino solicitó al tribunal revisar la calibración de la magnitud y modalidad de requisitos como los mencionados; y, en el caso concreto de Viña del Mar, suspender el actual concurso (que tiene como fecha de cierre el próximo 11 de agosto) hasta que no se resuelva la consulta.
En respuesta, este jueves el TDLC inició el procedimiento de revisión y ofició a la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Casinos de Juego y a las municipalidades de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo; para que estas entreguen antecedentes dentro del plazo de 20 días hábiles.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete