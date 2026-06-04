Cinco acciones a tener en cuenta en junio: BICE, Parque Arauco, Cencosud, SQM-B y Latam

El final de la temporada de resultados y la situación geopolítica ha rebarajado las cartas en el mercado local, lo que favorece a algunas acciones que destacarían en los próximos meses.

La bolsa chilena ha caído casi 9% desde sus máximos de comienzos de año, y en las últimas semanas ha profundizado su volatilidad, de la mano de complejo entorno geopolítico y renovados temores a que la economía local entre en recesión técnica por la menor producción minera.

Según un análisis de Credicorp, el mercado local sigue transando con descuento frente a su promedio histórico (11,7x frente a 12,8x de los últimos 12 años), en medio de la extensión del conflicto en Medio Oriente, tasas largas más altas, cifras de actividad más débiles de lo esperado y una situación fiscal más estrecha.

Credicorp acaba de subir su estimación de rendimiento para 2026 en un 6,4% -desde 11.750 puntos hasta los 12.500- por mejoras en la proyección de SQM-B y por la posibilidad de que termine el conflicto en Irán, por lo que ha rebarajado sus cartas ganadoras de la bolsa local.

Bajo ese escenario, hay varias acciones que el mercado tiene en la mira, y que podrían rendir por sobre el mercado en los próximos trimestres, pese a la volatilidad generalizada que afecta a la bolsa.

BICE avanza en la fusión

Banchile reanudó recientemente la cobertura de la acción del banco, con una recomendación de “mantener” y un precio objetivo a 12 meses de $ 400, destacando el avance del proceso de fusión entre Bicecorp, Grupo Security y sus filiales. Según la corredora, la integración ha evolucionado favorablemente en plazos, riesgo operacional y participación de mercado.

Banchile proyecta resultados positivos para BICE en 2026, apoyados en un ratio de eficiencia saludable, inferior a 50%, una rentabilidad sobre patrimonio cercana a 15%, mayores ingresos por reajustes por inflación, calidad de cartera controlada y una captura inicial de sinergias en gastos operacionales. La acción transa a cerca de 1,6 veces precio sobre valor libro, en línea con comparables financieros, aunque en la parte alta de su rango histórico, según la corredora.

En términos de retorno esperado, Banchile prevé un retorno por dividendo de 4,3% y retorno total esperado de 7,9% a 12 meses. En el mercado comentan que la positiva evolución de la integración con Security y la mayor inflación serán catalizadores favorables para la acción del banco de la familia Matte.

Parque Arauco, el favorito en malls

Parque Arauco vuelve a ocupar un lugar relevante en las carteras recomendadas de las corredoras locales. Credicorp tiene a la compañía como su favorita en el sector de centros comerciales gracias al avance del plan de crecimiento, que será parcialmente financiado con los recursos del aumento de capital en curso y que ya ha recaudado más de $ 240.000 millones.

El mercado también aplaude el acuerdo para adquirir Mall Paseo Quilín en Santiago, operación que se suma a la compra realizada en enero del proyecto Parque Arauco Chicureo, en Colina.

Ambos activos complementan la cobertura geográfica de la compañía en la capital, señalan los analistas, que agregan que tras el aumento de capital la expansión en Perú será clave para la compañía.

Según Credicorp, Parque Arauco tiene un upside de 14%, con múltiplos estimados son 18,5 veces P/U para 2026 y 15,7 veces para 2027.

Cencosud apuesta a la recompra de acciones

La acción de Cencosud cae un 25% este año, pero en el mercado hay miradas positivas sobre el futuro de la compañía. Según Credicorp, la acción cotiza con un castigo frente a sus múltiplos, e incluso bajo un escenario ajustado para 2026, la acción ofrecería un potencial de apreciación de doble dígito alto.

Uno de los catalizadores en el precio de Cencosud sería la recompra de acciones que la compañía se apresta a aprobar el próximo 9 de julio, lo que puede dar soporte al precio en un momento en que el consumo sigue bajo presión, aunque todavía con resiliencia: Banchile destacó que el comercio minorista creció 4,1% en abril, pese al alza de combustibles y el repunte de la inflación.

Credicorp tiene un precio objetivo de $ 3.150 para Cencosud y un upside de 46%, aunque Banchile es más mesurado y proyecta un retorno total de 17% para el papel a doce meses.

Desde Renta4, por su parte, explican que “expectativas 2026 de un escenario de mayor inflación por alzas de combustibles, unido a un ajuste en el gasto fiscal en Chile, hará que las personas se inclinen por un mayor consumo básico en desmedro del consumo discrecional. En ese sentido, estimamos que Cencosud es una acción más defensiva debido a que parte importante de su Ebitda se explica por el rubro supermercados”.

SQM-B podría subir hasta 30%

SQM-B concentra una de las revisiones más relevantes para el IPSA en junio. Credicorp Capital elevó su precio objetivo para el índice a 12.500 puntos desde 11.750, atribuyendo el alza casi exclusivamente a la revisión positiva de sus estimaciones y precio objetivo para SQM. En su cartera recomendada, la acción subió al cuarto lugar, desde la quinta posición, después de un primer trimestre más sólido de lo anticipado y una mejora en el guidance de volúmenes de litio para 2026.

La corredora elevó su precio objetivo para SQM-B desde $ 63.500 a $ 82.400 por acción (un 30% más), y para el ADR desde US$ 73 a US$ 95, aunque mantuvo la recomendación de mantener. Credicorp argumenta que la reciente corrección abre un punto de entrada más atractivo, en un entorno en que el precio del litio se mantiene sobre US$ 25.000 por tonelada, apoyado por la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías y una oferta con restricciones.

Banchile también destacó el impulso del litio. La corredora señaló que SQM reportó un Ebitda de US$ 837 millones en el primer trimestre, un alza anual de 133%, por encima de sus estimaciones en 15% y del mercado en 19%, explicado principalmente por un aumento de 136% anual en los ingresos del segmento de litio. Además, los volúmenes totales alcanzaron máximos históricos, con un alza de 25% anual, y la utilidad neta llegó a US$ 364,7 millones, 165% más que un año antes.

Según Banchile, la acción de SQM-B vería un retorno total espera de un 11% en los próximos doce meses.

Latam Airlines resiste al jetfuel

Latam es la acción con mayor exposición directa al petróleo en la bolsa chilena, pero pese a ello es una de las favoritas de Credicorp. La corredora la ubicó ahora en la tercera posición de su cartera, desde el cuarto lugar previo, luego de revisar su visión de inversión y fijar un nuevo precio objetivo de $30 por acción, con un upside potencial de 33%.

El desafío es evidente: Credicorp Capital señala que el combustible de aviación representó 31% de los costos operacionales de 2025 y que, a mediados de mayo de 2026, el jetfuel llegó a subir más de 70% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Aun así, la firma sostiene que Latam es la aerolínea sudamericana más resiliente para enfrentar esa coyuntura, gracias a ingresos más diversificados, un balance más sólido, mejores métricas de ingresos y una estructura de costos competitiva.

Otra fortaleza de Latam en este escenario es Brasil. Credicorp prevé que la dinámica competitiva en ese mercado, el principal doméstico de Latam, se mantenga disciplinada tras la salida de Gol y Azul del Chapter 11, por lo que no se espera una guerra de precios que afecte los márgenes.