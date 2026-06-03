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LarrainVial ve atractivo descuento en acciones de Cenco Malls tras revisar al alza los precios objetivos del inmobiliario comercial

Las valoraciones actualizadas sobre la empresa implican "supuestos conservadores" y "una atractiva relación riesgo-recompensa", con margen para "sorpresas positivas dados los costos de ocupación en Cenco Costanera", manifestó el departamento de estudios.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 16:02 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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