LarrainVial recomienda "sobreponderar" acciones de Mallplaza frente a posible inclusión en selectivo bursátil internacional

La corredora de bolsa destaca el hecho de que los operadores de malls han rentado por encima del IPSA, aumentaron en 2,3 puntos porcentuales su peso dentro del índice y lograron una posición de liderazgo entre sus pares latinoamericanos en términos de market cap.   "Creemos que esto se debe a un redescubrimiento del sector, que ha traído consigo una mayor validación y visibilidad de sus fundamentos. En nuestra opinión, el sector disfruta ahora de condiciones de mercado más sólidas", afirma el reporte.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 15:49 hrs.

