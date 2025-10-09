LarrainVial recomienda "sobreponderar" acciones de Mallplaza frente a posible inclusión en selectivo bursátil internacional

La corredora de bolsa destaca el hecho de que los operadores de malls han rentado por encima del IPSA, aumentaron en 2,3 puntos porcentuales su peso dentro del índice y lograron una posición de liderazgo entre sus pares latinoamericanos en términos de market cap. "Creemos que esto se debe a un redescubrimiento del sector, que ha traído consigo una mayor validación y visibilidad de sus fundamentos. En nuestra opinión, el sector disfruta ahora de condiciones de mercado más sólidas", afirma el reporte.

Las acciones de inmobiliario comercial están siendo objeto de un "redescubrimiento" por parte del mercado, según un análisis de LarrainVial que mejora sus estimaciones para Mallplaza, Cenco Malls y Parque Arauco. Especial énfasis puso en el primero, ante la posibilidad de que se convierta en miembro de un selectivo bursátil internacional de empresas mid cap.

La recomendación sobre Mallplaza pasó de "neutral" a "sobreponderar", posición que LarrainVial ya tenía sobre sus dos principales competidores. Todos los precios objetivos se revisaron al alza: el de Mallplaza subió a $ 3.000 (un potencial alcista de 20%), Cenco Malls pasó a $ 2.375 (upside de 19%) y Parque Arauco se revisó a $ 2.700 (15%).

"Nuestra principal preferencia es Mallplaza, que en nuestra opinión cuenta con una mayor diversidad de opciones de crecimiento en su base de activos. Además, su posible inclusión en el índice MSCI Mid Cap en el rebalanceo de noviembre podría actuar como un catalizador de liquidez", dice el reporte firmado por los analistas Luis Ramos y Guillermo Edwards de LarrainVial.

La corredora de bolsa destaca el hecho de que en 2025, los operadores de malls han visto un retorno promedio de 48%, frente a un poco más de 30% en el caso del IPSA; ha aumentado en 2,3 puntos porcentuales su peso dentro del índice hasta alcanzar un 8% de la ponderación; y logró una posición de liderazgo entre sus pares latinoamericanos en términos de capitalización bursátil.

"Creemos que esto se debe a un redescubrimiento del sector, que ha traído consigo una mayor validación y visibilidad de sus fundamentos. En nuestra opinión, el sector disfruta ahora de condiciones de mercado más sólidas", afirma el reporte.

Las condiciones se han visto impulsadas por la renovada confianza de los inversionistas respecto a la calidad de los activos y su capacidad para superar inflación; y mejor liquidez, con volúmenes transados medianos que han aumentado al menos 50% durante el año. "Esta nueva realidad ha impulsado un rerating relevante, que consideramos plenamente justificado", reforzaron los analistas.

Su segunda preferencia es Cenco Malls, ya que "muestra un sólido historial de crecimiento en ingresos por metros cuadrados, lo que debería sostener su dinamismo". Además, sus fondos de operaciones (FFO, sigla en inglés), una métrica ampliamente usada para evaluar los ingresos recurrentes de propiedades inmobiliarias, parecen exhibir el mejor diferencial (spread) de las acciones en cobertura.

Y en tercer lugar se encuentra Parque Arauco, para el que LarrainVial observa una menor opcionalidad de crecimiento orgánico, aunque rescató que podrían presentarse sorpresas positivas por parte de las recientes adquisiciones de Open Kennedy y Minka.