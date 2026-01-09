IPSA chileno abre al alza en línea con otras bolsas previo a esperadas cifras de empleo en EEUU
La plaza local marcó este jueves un repunte que la acerca a retomar la senda de máximos históricos, con un respaldo interno por la baja inflación de diciembre.
La Bolsa de Santiago subía este viernes, en línea con una recuperación del apetito por riesgo en varios de los principales mercados bursátiles internacionales, que esperan conocer los resultados de un importante reporte laboral estadounidense.
El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.943,73 puntos, liderado por Itaú (3,1%), Cenco Malls (2,2%) y Vapores (1,6%). La bolsa chilena marcó este jueves un repunte que la acerca a retomar la senda de máximos históricos, con un respaldo interno por la baja inflación de diciembre.
Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,1%, aunque los del Dow Jones y los del S&P 500 apenas se movían. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 aumentó 1,1% y el FTSE 100 de Londres ganó 0,5%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei avanzó 1,6%, el CSI 300 de China continental creció 0,5% y el hongkonés Hang Seng subió 0,3%.
A las 10:30 (horas de Chile) se publicarán las nóminas no agrícolas de diciembre en Estados Unidos. No se espera que los indicadores de empleo vean un repunte lo suficientemente robusto como para dejar de justificar nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.
De acuerdo con las estimaciones de consenso, se habrían creado 70 mil nóminas mensuales, la tasa de desempleo habría caído en una décima a 4,5% y los salarios promedio por hora se habrían acelerado a una tasa anual de 3,6%.
Los inversionistas han estado particularmente expectantes en relación a estas cifras, pues las lecturas de los dos últimos meses no contaron con la suficiente confianza, debido a que el histórico cierre de Gobierno de 44 días entorpeció la recolección de los datos.
