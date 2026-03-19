Ministro Rau y la sala cuna: “Estamos viendo alternativas de financiamiento que no encarezcan el costo de contratación para las empresas”

Tras participar en una actividad con la CChC, el ministro del Trabajo enfatizó que "el proyecto de sala cuna está en el programa de Gobierno. En eso no hay que perderse".

El próximo 30 de marzo finaliza el plazo que la comisión de Educación del Senado estableció para el ingreso de nuevas indicaciones al proyecto de ley de sala cuna. Una fecha y un tema clave para el Gobierno, y sobre el cual hoy el ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó algunas líneas de acción.

Tras participar en un desayuno organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para conmemorar el día del trabajador y la trabajadora de la construcción, Rau sostuvo que “el proyecto de sala cuna está en el programa de Gobierno. En eso no hay que perderse. Sin embargo, el proyecto actual tiene varios nudos, varias dificultades, que han sido expresadas por distintos actores y sobre todo por miembros de la comisión de Educación, con respecto al financiamiento, con respecto a temas de salas cuna”, dijo Rau.

Así, aseguró que como cartera, están revisando el proyecto, y agregó que “más allá del plazo del 30 de marzo que fijó la comisión, estamos viendo alternativas de financiamiento que no encarezcan el costo de contratación para las empresas, porque estamos sufriendo una crisis de empleo y necesitamos avanzar en la dirección de generar más oportunidades laborales para los trabajadores y trabajadoras”, declaró.

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Discusión sobre feriados

Con relación a la discusión sobre los feriados irrenunciables y el próximo viernes santo, Rau se mostró alineado con otras autoridades de Gobierno y señaló que el tema no está dentro de las prioridades del Ejecutivo.

“Nosotros como Gobierno hemos establecido con bastante claridad las prioridades, que son generar más y mejor empleo. Nosotros estamos trabajando en un plan de reconstrucción nacional para superar las emergencias que está sufriendo nuestro país. Ese es el foco principal. Nosotros no tenemos en agenda revisar el tema de los feriados”, dijo Rau de forma categórica.