LemonTech presenta herramienta de IA para automatizar el registro de horas en estudios jurídicos
La firma estima que herramientas de este tipo podrían recuperar entre un 20% y un 30% del tiempo perdido.
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LemonTech lanzó LIA Memory, una herramienta basada en inteligencia artificial orientada a automatizar el registro de horas y actividades en firmas legales. La compañía señaló que la solución busca reducir pérdidas asociadas a registros manuales, incompletos o tardíos de las labores realizadas por los abogados.
La plataforma opera como un asistente que captura actividades realizadas durante la jornada laboral, como correos electrónicos, documentos y tareas, y las vincula a clientes o asuntos específicos. La información generada es visible únicamente para el abogado, quien puede aprobar o descartar los registros sugeridos.
El director ejecutivo de LemonTech, Maximiliano Amor, indicó que la herramienta apunta a resolver problemas vinculados a la captura de información y horas trabajadas, un proceso que en muchos casos sigue realizándose al final de la jornada o días después.
Según datos citados por la empresa, más del 50% del tiempo de los abogados se destina a tareas administrativas y cerca del 30% del tiempo facturable se pierde debido a registros incompletos o ineficientes. En ese contexto, la firma estima que herramientas de este tipo podrían recuperar entre un 20% y un 30% del tiempo perdido.
Además del registro automático de horas, LIA Memory entrega información sobre la distribución del tiempo de trabajo, con el objetivo de apoyar la gestión de recursos y la toma de decisiones en las firmas legales.
La presentación de la herramienta reunió a representantes de estudios jurídicos de Chile, Colombia, México y Uruguay, junto a actores del ámbito legal y tecnológico.
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