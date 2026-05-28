Sin cadena nacional en horario prime y con lema “Chile cuenta con todos”: Kast viaja este jueves a Cerro Castillo para ajustes finales a mensaje del 1 de junio

El mandatario seguirá con sus reuniones bilaterales para detallar lo realizado y los pasos siguientes de su administración. Seguridad, crecimiento y disciplina fiscal marcarán su primer discurso ante el Congreso.

Entre 60 a 90 minutos será la duración del discurso que el Presidente José Antonio Kast realizará el próximo lunes 1 de junio en su primera cuenta pública ante el Congreso en Valparaíso, oportunidad en que junto con señalar el estado en que recibió el país en materia fiscal, también abordará los avances en los casi tres meses de gestión, los desafíos de cara al primer año y los objetivos para el mandato de cuatro años.

El diseño del gobierno contempla que Kast no realice una cadena nacional el lunes en la noche en horario prime, a diferencia de Sebastián Piñera y Gabriel Boric; y solo el domingo otorgue algunas entrevista con canales de televisión, aunque esto podría cambiar para ser realizadas el lunes 1 de junio en la tarde y emitidas esa misma noche.

El mandatario viajará esta tarde de jueves a la residencia presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar en donde junto a sus principales asesores terminará de delinear su mensaje. Trascendió que ya existen dos borradores para un discurso “realista, ciudadano y esperanzador”, sostiene un asesor de Gobierno.

En la antesala del mensaje, que será al mediodía del lunes en el salón plenario del Congreso en Valparaíso, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) comenzó un despliegue para instalar el nuevo mensaje que reemplazará al “trabajando por usted”, con el que intentó marcar el inicio del gobierno.

En esta nueva etapa la frase elegida es “Chile cuenta con todos”. Kast buscará sintonía con la ciudadanía para junto con reconocer que la instalación y los resultados de los primeros meses no han sido los esperados, también se comprometerá a que se mantiene intacto el deseo de “mejorar la calidad de vida de todos los chilenos” y “las diferencias políticas no pueden ser obstáculos para alcanzar acuerdos”.

La Secom también habilitó un sitio web donde las personas pueden enviar mensajes y subir fotos que serán presentadas el mismo día de la cuenta pública, las que deben hacer referencia a “ideas para un Chile mejor”.

Previo a la cuenta pública, Kast tiene realizará el domingo en Villa Alemana una actividad ciudadana que ha sido bien evaluada por su equipo de asesores. “Presidente Presente”, que consiste en un dialogo con vecinos y alguna otra autoridad que acompaña al mandatario para difundir ejes de su gobierno y recibir aportes.

“Es donde mejor le va”, señala un asesor de Presidencia, quien sostiene que en todos los lugares donde se ha realizado la actividad, tanto en el norte como en el sur, la capacidad del recinto se desborda y al término del evento debe destinar más tiempo del previsto para tomarse fotos personalizadas con los vecinos que asisten.

Reactivación y seguridad

Ya en términos de contenido, el mandatario también destinará una parte central de su discurso a reforzar la necesidad de aprobar el proyecto de reconstrucción y reactivación, que discutirá el Senado en segundo trámite, que el crecimiento será la base para volver a recuperar el empleo, mejorar las finanzas públicas y dinamizar sectores como el de la construcción.

El mandatario destacará el impulso en inversiones extranjeras que se ha registrado desde que asumió y la cartera de proyectos aprobados por el comité de ministros en diversas áreas.

También abordará el tema de la seguridad, donde detallará lo realizado en materia de migraciones con el plan frontera norte, donde en días posteriores a la cuenta pública viajará para conocer los avances en la construcción de la zanja; también lo realizado en expulsiones y tema migratorio.

En cuanto a anuncios se espera novedades respecto a eventuales fusiones de ministerios, urgencia al proyecto de sala cuna universal; y detalles de agenda legislativa sectoriales.

Kast tiene previsto seguir con algunas reuniones bilaterales con sus ministros de cara a la cuenta pública, el domingo participar en el día del patrimonio en Cerro Castillo y posteriormente en la actividad de Presidente Presente en Villa Alemana. Para el 1 de junio se tiene prevista la fotografía oficial con sus ministros a las 10:30 horas y luego trasladarse al Congreso para la ceremonia que comienza a mediodía. Por la tarde regresará a La Moneda.