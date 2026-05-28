Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Sin cadena nacional en horario prime y con lema “Chile cuenta con todos”: Kast viaja este jueves a Cerro Castillo para ajustes finales a mensaje del 1 de junio

El mandatario seguirá con sus reuniones bilaterales para detallar lo realizado y los pasos siguientes de su administración. Seguridad, crecimiento y disciplina fiscal marcarán su primer discurso ante el Congreso.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 16:55 hrs.

José Antonio Kast Congreso Cuenta pública economia chilena Rodolfo Carrasco
<p>Sin cadena nacional en horario prime y con lema “Chile cuenta con todos”: Kast viaja este jueves a Cerro Castillo para ajustes finales a mensaje del 1 de junio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Micco, Contreras y Landerretche: se oficializan los candidatos y la fecha para elegir al nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
2
Mercados

La fórmula uruguaya que gana terreno entre los family offices y altos patrimonios chilenos
3
Empresas

CEO de Enel se reunió en Chile con ministra de Energía poco después de que autoridad rechazara terminar su concesión
4
Regiones

Sindicato de ENAP Magallanes rechaza entrega de 70% de las utilidades al Fisco y advierte riesgos para la operación y futuras inversiones
5
Empresas

Tres claves del caso por colusión entre Pluxee y Edenred que destapó la Fiscalía Nacional Económica
6
Empresas

Maratón de reuniones y almuerzo con los vicepresidentes: la primera jornada de Bernardo Fontaine en Codelco
7
Empresas

Quién es Aquiles Cubillos, el fiscal a cargo de las dos mayores investigaciones penales de la historia reciente de Codelco
8
Empresas

AmiPASS, competidor afectado por presunta colusión: “Presentíamos que algo más allá de lo comercial estaba sucediendo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete