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CEO de Enel se reunió en Chile con ministra de Energía poco después de que autoridad rechazara terminar su concesión

La semana pasada aterrizó Flavio Cattaneo, asegurando que la cita fue "una valiosa oportunidad para renovar el compromiso del Grupo de apoyar el desarrollo sostenible del país". Destacó que Chile representa uno de los contextos más dinámicos en el sector energético a escala global.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 11:49 hrs.

ENEL Energía gobierno Italia Chile Karen Peña
<p>Ximena Rincón, ministra de Energía; y Flavio Cattaneo, CEO de Enel, en su reunión en Chile.</p>

Ximena Rincón, ministra de Energía; y Flavio Cattaneo, CEO de Enel, en su reunión en Chile.

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