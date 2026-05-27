CEO de Enel se reunió en Chile con ministra de Energía poco después de que autoridad rechazara terminar su concesión
La semana pasada aterrizó Flavio Cattaneo, asegurando que la cita fue "una valiosa oportunidad para renovar el compromiso del Grupo de apoyar el desarrollo sostenible del país". Destacó que Chile representa uno de los contextos más dinámicos en el sector energético a escala global.
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Sigilosamente, la semana pasada, el CEO de Enel, Flavio Cattaneo, aterrizó en Chile donde se reunió con la ministra de Energía, Ximena Rincón. La visita se da tras un importante respiro que pudo dar la firma de capitales italianos, ya que el 30 de mayo se cumplirá un mes desde que el actual Gobierno definió que no se configuraba la causal para proceder a la caducidad de su concesión, sellando el fin del proceso que instruyó en agosto de 2024 la entonces administración del Presidente Gabriel Boric debido a los extensos cortes de electricidad que marcaron el invierno.
El encuentro fue consignado por el propio consejero delegado de Enel desde el 12 de mayo de 2023 quien no acostumbra a publicar todas sus actividades en sus redes sociales. "En los últimos días, me reuní con la ministra de Energía, Ximena Rincón, en Santiago, una valiosa oportunidad para renovar el compromiso del Grupo de apoyar el desarrollo sostenible del país", sostuvo en LinkedIn.
Según destacó, Chile representa uno de los contextos más dinámicos en el sector energético a escala global. "Ya hoy, Enel Group es el principal operador eléctrico del país, con 8,9 GW de capacidad instalada -de los cuales 6,9 GW proceden de fuentes renovables- y más de 18 mil kilómetros de redes eléctricas que atienden a 2,2 millones de clientes", detalló.
Durante los próximos tres años, en línea con el Plan Estratégico 2026-2028, agregó Cattaneo que invertirán aproximadamente US$ 2.000 millones para fortalecer aún más la calidad del servicio, hacer que las infraestructuras de red sean cada vez más resilientes y acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras y escalables, como el desarrollo de sistemas de almacenamiento en baterías - BESS.
El timonel italiano planteó que "para alcanzar nuestros objetivos, se necesita visión industrial, determinación y espíritu de equipo. Estos son los mensajes compartidos con colegas que trabajan en Chile, en oficinas, centros de control y en el terreno".
Y remató: "Creemos que la transición energética no solo debe ser eficaz, sino también justa e inclusiva. Por esta razón, continuaremos promoviendo un diálogo constante con instituciones, territorios y comunidades locales, acompañando al país en un camino de crecimiento compartido y descarbonización".
La visita, que tuvo un tinte de reforzar el compromiso con Chile una vez despejada la incertidumbre respecto a su concesión y que -según fuentes- no contempló otros países, también contó con reuniones internas y visitas a los centros de control de generación y distribución de la eléctrica.
Los guiños de Enel
Desde que se conoció la definición del actual Gobierno de no continuar con un procedimiento de caducidad de la concesión, se ha mantenido el hermetismo de la firma de capitales italianos. Solo Enel Distribución, en una declaración, indicó tras la información que recibió con satisfacción la decisión y que ""Chile representa un país estratégico para el Grupo".
Y añadieron que Enel Distribución "continuará, como lo ha hecho de manera permanente, invirtiendo de forma sostenida en esta línea, con el objetivo de contar con una red cada vez más resiliente y preparada para enfrentar los eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático".
Días antes, Enel Distribución realizó su junta ordinaria de accionistas donde, además de abordarse la eventual caducidad de la concesión, se aprobó un aumento de capital de más de US$ 390 millones.
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