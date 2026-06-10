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Alto Maipo deja retorno de Central Alfalfal II para fines de este año, sellando casi cuatro años de desconexión

La confirmación se da tras consultas a cuatro generadoras térmicas iniciada por el Coordinador al detectar disponibilidad nula de GNL en sus unidades para las próximas semanas, combinada con riesgos de restricción de gas desde Argentina.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 18:25 hrs.

Energía Karen Peña electricidad AES Andes
<p>Alto Maipo deja retorno de Central Alfalfal II para fines de este año, sellando casi cuatro años de desconexión</p>

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