Es oficial: Alto Maipo comenzó a operar desde este lunes Central Las Lajas tras más de tres años de desconexión

La firma cumplió un hito clave, pero aún debe seguir trabajando, ya que continúan las obras asociadas al sistema de túneles de la Central Alfalfal II.

Y finalmente asomó la luz al final del túnel. Tal como adelantó Diario Financiero, este lunes el complejo hidroeléctrico Alto Maipo de AES Andes reanudó la operación de la Central Las Lajas (267 MW), tras más de tres años de desconexión al detectarse desprendimientos en la obra.

Según publicó este medio hace una semana, recogiendo una actualización enviada por Alto Maipo al Coordinador Eléctrico, el 16 de febrero en la Central Las Lajas comenzó el proceso de llenado de agua del sistema de túneles necesarios para operar la misma, una tarea sensible pero que finalmente -según pudo confirmar Diario Financiero al consultar a la firma tras esa comunicación- logró sortear con éxito.

Una vez concluido el llenado con agua, se procedería a realizar diferentes maniobras y test para permitir finalmente entregar la central Las Lajas a su operación coordinada. De hecho, en la carta al Coordinador en ese momento se adjuntó un anexo donde Alto Maipo detalló el calendario de actividades que consideraban las pruebas que se llevarían a cabo en dicha central hasta la entrega de las instalaciones para su operación coordinada, estipulándose allí que la entrega de la central a operación coordinada sería el 23 de marzo de este año.

Este lunes, en un comunicado, Alto Maipo destacó que, tras completar exitosamente los trabajos de reparación en su sistema de túneles y finalizar las pruebas operacionales, la central retomó su funcionamiento con normalidad e inició su operación comercial al informar que está disponible para el despacho al Coordinador Eléctrico Nacional.

En esa línea, la empresa sostuvo que la operación de la Central Las Lajas se reanuda bajo estrictos estándares de seguridad y confiabilidad. "Esto ha sido posible gracias a la dedicación y compromiso de un completo equipo de colaboradores que se dedicaron de manera exhaustiva a lograr este importante hito", dijeron.

Este hito marca el regreso de uno de los proyectos hidroeléctricos más relevantes del país al Sistema Eléctrico Nacional, lo que además se produce en un momento clave -destacó la empresa- al incorporar incorporar generación renovable en la Región Metropolitana, el principal centro de consumo del país, contribuyendo directamente a fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro.

Javier Dib, CEO de AES Andes, destacó la relevancia de este hito: “Alto Maipo vuelve en un momento clave, aportando energía renovable justo donde más se necesita: en el corazón del consumo eléctrico del país. Su funcionamiento será clave para contribuir con la robustez, seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. En esta misma línea, su puesta en marcha es una muestra clara de nuestro compromiso para acelerar el futuro de la energía”.

El pendiente

Sin embargo, aún Alto Maipo debe seguir trabajando, ya que continúan los trabajos asociados al sistema de túneles de la Central Alfalfal II, con el objetivo de avanzar hacia su pronta reincorporación y operación comercial. Una vez concluidos estos trabajos, con 531 MW de capacidad instalada, Alto Maipo proveerá a la Región Metropolitana de energía renovable equivalente al consumo eléctrico de hasta 1.000.000 de hogares.

En cuanto a la inspección de los túneles de dicha central, la empresa indicó en su última actualización al Coordinador que no había novedad respecto a lo último informado. En el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento del Coordinador Eléctrico, publicado en febrero, que incorpora la indisponibilidad de las centrales Las Lajas y Alfalfal II, señala que, “según la última información entregada por la empresa, se estima que las centrales retomarán su operación el 28 de febrero de 2026 y el 1 de julio de 2026, respectivamente”.