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Es oficial: Alto Maipo comenzó a operar desde este lunes Central Las Lajas tras más de tres años de desconexión

La firma cumplió un hito clave, pero aún debe seguir trabajando, ya que continúan las obras asociadas al sistema de túneles de la Central Alfalfal II.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 17:25 hrs.

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<p>Es oficial: Alto Maipo comenzó a operar desde este lunes Central Las Lajas tras más de tres años de desconexión</p>

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