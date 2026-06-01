IPSA abre a la baja mientras el petróleo repunta luego que Irán corta diálogo con EEUU por ataques israelíes en el Líbano

El petróleo Brent subía 4,7% a US$ 95,3 por barril, las tasas de interés subían con fuerza en todo el mundo y el dólar global se fortalecía. El índice chileno venía de retroceder con fuerza el viernes, presionado por un rebalanceo de índices de MSCI Global.

Las bolsas mundiales resentían este lunes el aparente punto de quiebre de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, por la protesta de este último frente a la ofensiva de Israel contra el grupo militante Hezbolá.

El S&P IPSA abrió con una caída de 0,3% a 10.753,38 puntos, después de retroceder con fuerza el viernes, presionado por un rebalanceo de índices de MSCI Global que movió cientos de miles de millones de pesos. Latam Airlines (-3,9%) encabezaba las pérdidas, y el decepcionante Imacec de abril no ayudaba al mercado local.

En Wall Street, que viene de marcar un positivo avance mensual y batir récords, el Dow Jones caía 0,3%, el S&P 500 operaba plano y el Nasdaq subía 0,1%. Mientras que en Europa, el FTSE 100 de Londres perdía 0,8% y el Euro Stoxx 50 de la eurozona retrocedía 0,7%. Asia cerró positivo para Japón y Hong Kong, pero no para China continental.

¿Bloqueo total?

Según Tasnim, Irán cortará las comunicaciones con EEUU a modo de protesta por la escalada bélica de Israel en el Líbano. La agencia de noticias semioficial iraní informó además que Teherán y sus aliados planean "bloquear completamente el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluyendo el estrecho de Bab al Mandeb" como método de castigo.

El petróleo Brent subía 4,7% a US$ 95,3 por barril, las tasas de interés subían con fuerza en todo el mundo y el dólar global se fortalecía, todos reforzando la tendencia que se había visto a primera hora del día.

Israel llamó a realizar masivas evacuaciones en el sur del Líbano, donde ha intensificado su campaña militar en los últimos días contra el grupo militante Hezbolá, a pesar del alto al fuego que se había acordado en el país árabe. Además, EEUU e Irán siguieron intercambiando fuego en el golfo Pérsico.

Previo al anuncio de Tasnim, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que el bloqueo naval estadounidense en Ormuz y los ataques israelíes representan una "clara evidencia de que EEUU no está cumpliendo con el alto al fuego. Cada elección tiene un precio, y la cuenta llega".

Trump se había mostrado optimista en la madrugada de este lunes, al señalar que "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será uno bueno para EEUU y para quienes están de nuestro lado", según una publicación en su red Truth Social. Y a los políticos de ambos bandos que han hecho reparos a las negociaciones, les dijo: "Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final. ¡Siempre es así!".

Como cada inicio de mes, el calendario estadounidense contiene los principales reportes económicos. A las 10:00 horas se publicará la encuesta ISM manufacturera de mayo, y mañana martes se conocerán las ofertas de empleo de abril. Para el miércoles está agendada la encuesta ISM de servicios de mayo, y para el viernes las nóminas no agrícolas de mayo.