Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre a la baja mientras el petróleo repunta luego que Irán corta diálogo con EEUU por ataques israelíes en el Líbano

El petróleo Brent subía 4,7% a US$ 95,3 por barril, las tasas de interés subían con fuerza en todo el mundo y el dólar global se fortalecía. El índice chileno venía de retroceder con fuerza el viernes, presionado por un rebalanceo de índices de MSCI Global.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 09:33 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercado bursatil mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>IPSA abre a la baja mientras el petróleo repunta luego que Irán corta diálogo con EEUU por ataques israelíes en el Líbano</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
2
Mercados

La disputa por las rentas altas: los requisitos y beneficios de la banca para captar a los clientes ABC1
3
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
4
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
5
Empresas

Cómo se gestó el retorno de Hernán Büchi a la vicepresidencia de SQM
6
DF MAS

De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco
7
DF MAS

El plan de la familia Rendic para consolidar un distrito minero al interior de La Serena
8
DF MAS

Peter Thiel se traslada con su familia a la Argentina libertaria de Javier Milei
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete