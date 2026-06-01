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DF Lab Opinión/ Solopreneur y la revolución IA

Este fenómeno en que una persona que construye y escala un negocio apoyado en inteligencia artificial "abre oportunidades evidentes (...) Sin embargo, esta misma lógica instala tensiones profundas".

Por: Por Sebastián Uriarte, académico e investigador de la Escuela de Negocios UAI

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 09:28 hrs.

Inteligencia Artificial emprendimiento empresas
<p>Sebastián Uriarte, académico e investigador de la Escuela de Negocios UAI</p>

Sebastián Uriarte, académico e investigador de la Escuela de Negocios UAI

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