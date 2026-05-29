El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto

Parque Arauco ya concretó una adquisición y tanto Mallplaza como PriceSmart analizan desembarcar en la zona.

Durante años, el desarrollo de Chicureo estuvo asociado al mercado inmobiliario. Sin embargo, el rápido crecimiento de su población está abriendo espacio para una nueva ola de inversiones, esta vez liderada por centros comerciales, supermercados y formatos especializados.

La tendencia ha quedado en evidencia durante los primeros meses de este año. En febrero, Parque Arauco anunció la adquisición de Parque Chicureo; semanas después se reveló que la estadounidense PriceSmart analiza instalar en la zona su primer club de compras en Chile; y recientemente trascendió que Mallplaza estaría evaluando desarrollar un proyecto en el sector de Laguna Piedra Roja.

Pero esos no son los únicos movimientos. Según datos de la plataforma de geointeligencia Xbrein, actualmente existen siete proyectos de strip centers en distintas etapas de desarrollo dentro de Chicureo, reflejando el creciente interés de inversionistas y operadores.

También hay proyectos ya consolidados que están ampliando su superficie para responder al crecimiento de la zona; como el del power center Espacio Urbano La Laguna, que proyecta sumar cerca de 13 mil metros cuadrados (m2) adicionales. A ello se agrega el crecimiento del centro comercial Puertas de Chicureo, que incorporará alrededor de 2 mil metros cuadrados.

El resultado es un ecosistema comercial con más de 800 establecimientos en la zona, incluyendo restaurantes, cafeterías, tiendas especializadas, supermercados, servicios, locales para mascotas y comercios de diversa índole.

Pero, ¿qué hace tan atractiva la zona? Para especialistas, la respuesta combina factores demográficos, urbanísticos y económicos.

800 establecimientos de comercio hay en la zona de Chicureo.

Las razones

El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, explicó que uno de los elementos clave fue la evolución del desarrollo urbano en la zona.

El directivo detalló que, a medida que Chicureo logró superar la lógica tradicional de las parcelaciones de 5 mil metros cuadrados y avanzar hacia proyectos integrales de uso mixto, comenzó a transformarse en un destino cada vez más atractivo para los inversionistas.

Junto con la construcción de viviendas, llegaron inversiones destinadas a financiar infraestructura crítica, como el Camino Juan Pablo II, además de una creciente oferta de servicios vinculados a educación, salud, deporte y recreación.

Todo ello impulsó un crecimiento sostenido de la población. Actualmente, Chicureo alberga cerca de 23 mil hogares urbanos y una población que supera las 82 mil personas, generando una masa crítica suficiente para sustentar una amplia variedad de negocios y formatos comerciales.

$ 33.000 millones es el gasto potencial promedio del sector.

Sin embargo, el crecimiento poblacional por sí solo no explica el fenómeno.

El fundador y CEO de Xbrein, Daniel Encina, sostuvo que uno de los principales atractivos para las marcas es el nivel de gasto existente en la zona. Según sus estimaciones, el gasto potencial asociado a las categorías vinculadas a centros comerciales alcanza aproximadamente los $ 33 mil millones mensuales.

A ello se suma el denominado gasto exógeno potencial, es decir, el realizado por personas que no viven en el sector, pero que se trasladan hasta allá para consumir bienes y servicios; indicador que bordea los $ 5.500 millones.

“Las marcas eligen estos sectores porque existe un gasto potencial muy alto. Hay una demanda atractiva para el comercio y eso termina transformando a Chicureo en un lugar muy interesante para instalar nuevos proyectos”, afirmó Encina.

23 mil hogares conviven en la zona.

Lo que viene

Pese al intenso desarrollo de los últimos años, los expertos coincidieron en que la curva de crecimiento aún no ha terminado.

El director ejecutivo y cofundador de MO Global Advisors, Mauricio Ortiz, sostuvo que todavía existe espacio para nuevas inversiones, especialmente en segmentos como gastronomía, salud, servicios, conveniencia y retail especializado.

Eso sí, advirtió que la siguiente etapa será distinta a la observada durante la última década.

“ El desafío ya no es solo abrir metros cuadrados, sino que desarrollar proyectos con mejor experiencia, mix comercial y conexión con el estilo de vida local. Chicureo está entrando en una etapa de consolidación más que de expansión explosiva”, señaló.

Encina tiene una visión similar. Si bien consideró que los formatos tradicionales de centros comerciales todavía cuentan con oportunidades de crecimiento, estimó que el desarrollo futuro requerirá propuestas más diferenciadas y complementarias; como los outlet malls o modelos comerciales alternativos.

Precisamente por eso, iniciativas como la eventual llegada de PriceSmart aparecen como apuestas relevantes, al incorporar una oferta distinta a la disponible actualmente en el sector, planteó.

Encina agregó que el escenario, además, sigue siendo respaldado por el crecimiento inmobiliario. Según Xbrein, hoy existen más de 20 proyectos residenciales en desarrollo dentro de la zona, lo que anticipa una nueva expansión de la demanda durante los próximos años.

“Si sigue la expansión en términos de demanda, debe haber oferta. Sigue siendo una zona viva y dinámica para seguir creciendo”, concluyó Encina.