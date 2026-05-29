Cencosud convoca a junta extraordinaria para votar nuevo programa de recompra de acciones

La firma de retail busca optimizar su asignación de capital en un contexto de subvaloración bursátil. El retailer tiene unos US$ 1.000 millones de caja disponible.

El directorio de Cencosud acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 9 de julio, con el objetivo de someter a aprobación un nuevo programa de recompra de acciones de la firma.

Según detalló la empresa, la iniciativa busca optimizar la asignación de capital y aprovechar las oportunidades de valorización de la firma en el largo plazo.

La compañía de retail cuenta con experiencia previa en este tipo de operaciones. Ya ejecutó programas de recompra en los años 2021 y 2023.

Respaldos financieros

El plan propuesto se sustenta en la sólida posición financiera de la firma. Cencosud cuenta hoy con cerca de US$ 1.000 millones en caja.

La mesa de la empresa tomó la decisión en un contexto de subvaloración bursátil. A esto se suma una visión positiva del mercado sobre su potencial de valorización.

"Esta propuesta refleja nuestra disciplina de asignación de capital y el foco en generar valor de largo plazo", señaló Andrés Neely, CFO de Cencosud.

El ejecutivo agregó que ven la recompra de acciones como una herramienta complementaria de retorno al accionista. "Las condiciones de mercado actuales refuerzan la necesidad de contar con esta opción", concluyó.