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CEO de colombiana Promigas tras su arribo a Chile: “Nosotros llegamos para quedarnos”

“Estamos acá, no porque haya llegado él (Kast). Veíamos en Chile otra cantidad de cosas muy importantes como país”, dijo Juan Manuel Rojas.

Por: K. Peña y K. Flores

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Juan Manuel Rojas, CEO de Promigas, en la oficina de la colombiana en Chile. Foto: Julio Castro</p>

Juan Manuel Rojas, CEO de Promigas, en la oficina de la colombiana en Chile. Foto: Julio Castro

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