CEO de colombiana Promigas tras su arribo a Chile: “Nosotros llegamos para quedarnos”

“Estamos acá, no porque haya llegado él (Kast). Veíamos en Chile otra cantidad de cosas muy importantes como país”, dijo Juan Manuel Rojas.

En una operación valorada en aproximadamente US$ 1.100 millones, el jueves de la semana pasada Zelestra -nacida en España como Solarpack, pero posteriormente comprada por el fondo sueco EQT- completó la venta de su unidad de negocio de latinoamérica a la colombiana Promigas. Así, esta última hizo su arribo oficial a Chile.

En entrevista con DF, el CEO de Promigas, Juan Manuel Rojas, reflexiona que, “de lejos, cuando uno mira la región y Latinoamérica, siempre ve uno Chile como el país que realmente progresó”. Reconoce que siempre tenían puesto el ojo en el país y que, de hecho, hace seis años tantearon un eventual arribo en el negocio del gas.

A su juicio, no solo están entrando a un país que representa grandes oportunidades a nivel de desarrollo comparado con otros en los que operan. Añade que a nivel de estabilidad regulatoria, política, macroeconómica y de tendencias de regulación, “lleva una delantera sobre el resto de la región”. Y, además, el portafolio que suman permite avanzar mucho más y complementar las tecnologías.

Promigas -que opera en Perú y Colombia, sumándose ahora Chile- participa en diversas áreas como transporte y distribución de gas natural, regasificación de GNL, y distribución eléctrica. También, desarrollan y ejecutan proyectos de energías renovables, vendiendo servicios tanto a empresas como a consumidores finales. La adquisición les permite dar un salto hacia la gran escala, transitando desde los 169 MW instalados a más de 3.500 MW en renovables.

El aterrizaje no tiene pasaje de retorno. “Nosotros llegamos para quedarnos (...) Somos inversionistas de largo plazo”, lanzó Rojas. Y remarcó: “Dentro del portafolio que adquirimos estamos hablando de 3.500 MW en total, de los cuales 1.273 MW están en construcción y operación. Eso es capacidad de ejecución ya funcionando, pero hay 2.300 MW que son proyectos. Compramos ese plan de negocios para ejecutarlo y desarrollarlo”.

- ¿Están mirando algo en concreto en Chile en materia de gas?

- Ahora no.

- ¿Pero tienen la intención quizás más adelante?

- Estamos abiertos a mirarlo en Chile y en la región también (...) tanto Chile como Brasil, por ejemplo, son países que todavía falta que haya una mayor penetración de gas natural en, por ejemplo, el uso residencial. Entonces, hay oportunidades. Hay un dicho chino que es muy interesante: hay que cruzar el río pisando todas las piedras. Entonces aquí pisamos la primera piedra. Creo que vamos a tener dos años donde vamos a estar muy concentrados en esto. Y ya a partir de 2029 ya comenzaremos a mirar otras posibilidades.

- ¿Están mirando otros países en la región?

- Sí, todo el tiempo lo hacemos (...) creo que en dos años vamos a empezar otra vez a mirar opciones de crecimiento en la región. Puede ser en Chile, en Brasil. Hay cosas que estamos mirando de manera importante. Venezuela abre una oportunidad muy interesante, pero hay que ver cómo sea ese proceso.

- ¿Cómo incide en sus planes el nuevo gobierno?

Cuando tomamos la decisión de entrar a un país, no entramos porque hay un gobierno de cuatro años. Estamos con visión de largo plazo. En Colombia y Perú nos han tocado gobiernos de todos los colores y sabores (...) No significa ello que no compartamos la visión de mercado y de promover un sector energético fortalecido con inversión privada que tiene el gobierno de Kast, nos parece muy bueno. Pero lo que quiero decir es nosotros estamos acá no porque haya llegado él. La decisión la tomamos antes de que él saliera electo. Metimos nuestra oferta vinculante en noviembre sin conocer el resultado electoral, porque veíamos en Chile otra cantidad de cosas muy importantes como país.

El panorama colombiano