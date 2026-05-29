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Empresarios y expertos analizan potencial de Los Lagos como polo energético con producción sostenible

Según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ocho de las 10 iniciativas con mayor potencial de inversión en la región corresponden proyectos del sector energético. El sistema regional que hoy posee 53 plantas de generación y una potencia instalada que bordea los 930 MW.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 14:10 hrs.

Energías Renovables GENERADORA Transmisión Eléctrica Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Foto: Transelec</p>

Foto: Transelec

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