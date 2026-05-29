Empresarios y expertos analizan potencial de Los Lagos como polo energético con producción sostenible

La Región de Los Lagos aspira a consolidarse como uno de los principales motores de la transición energética en el sur de Chile, desafío que está apalancado sobre una extensa cartera de proyectos de energías renovables.

Este potencial de inversión y desarrollo limpio es el eje del Summit “El Poder de la Energía”, un encuentro que reúne en Puerto Varas a los principales representantes de empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras para analizar las proyecciones de la industria energética durante la próxima década.