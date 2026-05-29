Empresarios y expertos analizan potencial de Los Lagos como polo energético con producción sostenible
Según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ocho de las 10 iniciativas con mayor potencial de inversión en la región corresponden proyectos del sector energético. El sistema regional que hoy posee 53 plantas de generación y una potencia instalada que bordea los 930 MW.
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La Región de Los Lagos aspira a consolidarse como uno de los principales motores de la transición energética en el sur de Chile, desafío que está apalancado sobre una extensa cartera de proyectos de energías renovables.
Este potencial de inversión y desarrollo limpio es el eje del Summit “El Poder de la Energía”, un encuentro que reúne en Puerto Varas a los principales representantes de empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras para analizar las proyecciones de la industria energética durante la próxima década.
Según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ocho de las 10 iniciativas con mayor potencial de inversión en la región corresponden proyectos del sector energético, mayoritariamente en plantas eólicas.
De concretarse, futuras instalaciones como Alto Los Muermos, Trumao, Mirador del Sur, Cuatro Vientos, Los Portones, Loma Verde y Vientos del Lago, podrían sumarse y fortalecer el sistema regional que hoy posee 53 plantas de generación eléctrica y una potencia instalada que bordea los 930 MW.
Desafíos del sector
Para materializar este crecimiento, los expertos e inversionistas reunidos en el summit se han propuesto trabajar en uno de los desafíos de la infraestructura de transmisión de la zona sur: cómo conectar de manera eficiente el alto volumen de generación limpia producida en el territorio, con los principales centros de consumo del resto del país.
Asimismo, el encuentro analiza el impacto que esta nueva capacidad de distribución podría tener en elevar la competitividad de sectores productivos de Los Lagos, como la salmonicultura, la agroindustria y el turismo.
Este esfuerzo conjunto está siendo liderado por firmas clave que participan del Summit, entre las que destacan Engie, WPD, Colbún, Mainstream, Factor Energía, Solarity, Innergex, Transelec, Grupo Saesa, Crell y Acesol.
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