Tren Llanquihue - Puerto Montt supera demanda estimada y EFE Sur analiza expansión, asegurando continuidad operativa

Durante el primer año del plan piloto, más de 4 mil usuarios optaron por el transporte ferroviario, cifras que tienen a la estatal evaluando la sostenibilidad de los proyectos en la zona sur.

El servicio piloto que conecta las comunas de Llanquihue y Puerto Montt a través de la vía ferroviaria arrojó resultados positivos, superiores a los esperados desde su puesta en marcha, hace un año. En este primer ciclo de operaciones, EFE Sur transportó a 436 mil pasajeros con una ocupación media de 54%. El peak de usuarios del tren se registró entre enero y febrero, oportunidad en la que lo abordaron alrededor de 77 mil personas diarias.

La reanudación de los trenes en estas comunas de la Región de Los Lagos ha sido evaluada positivamente, tanto por los alcaldes de las comunas involucradas como por las autoridades sectoriales y la misma compañía, pues en materia de cumplimientos, el recorrido entre las estaciones de Llanquihue y La Paloma (Puerto Montt) ejecutó más de 4 mil viajes programados para el piloto.

Ante este escenario, la empresa ha analizado diversas medidas para asegurar operaciones futuras y responder al crecimiento sostenido en la demanda, pasando de 16 viajes diarios en sus inicios a 20 en la actualidad.

Nelson Hernández, gerente general de EFE Sur, destacó que el comportamiento de los usuarios ha obligado a realizar ajustes operativos inmediatos. “En la hora punta de la mañana tenemos una demanda mayor de la proyectada, gracias a un mejor comportamiento en el tramo largo desde Llanquihue hasta Puerto Montt. A contar de diciembre aumentamos la frecuencia de 16 a 20 servicios, de lunes a viernes, lo que nos permite dar continuidad a lo largo de todo el día”, señaló el ejecutivo.

Continuidad del servicio

A pesar de la alta demanda, la empresa mantiene la cautela respecto a una posible expansión inmediata, recordando que el proyecto se encuentra en una fase de evaluación. Hernández explicó que, si bien durante la temporada estival se realizaron servicios extraordinarios, principalmente por la demanda de turistas, la operación normal en días hábiles, se retomó en abril. “El funcionamiento en días adicionales está sujeto a la evaluación técnica correspondiente, para que sea consistente con los contratos vigentes y considerando que los días de fin de semana están planificados para el mantenimiento de los trenes”, puntualizó.

En esa línea y de cara al segundo año de operación, el ejecutivo explicó que “por ahora, no está previsto en el piloto ampliar la cobertura de los servicios de pasajeros a otras ciudades”, un anhelo que las ciudades sureñas han manifestado por años y que con la habilitación de este tramo, se materializa, devolviendo el dicho de los antiguos usuarios del tren sobre que “en el sur hay dos estaciones: el invierno y los trenes”.

Mantención de trenes

El desafío en el corto plazo está en minimizar los riesgos de fallas operacionales para consolidar la confiabilidad del servicio. Para garantizarlo, EFE Sur reforzó su capacidad técnica local luego de habilitar un taller de mantenimiento en la estación de La Paloma, en Puerto Montt, dotado de un equipo de mecánicos especializado en los trenes TLD 593.

En ese aspecto, el gerente de la estatal, detalló que la compañía trabaja en coordinación con Asmar para la provisión de repuestos, con objetivos de eficiencia muy claros. “Creemos que esta medida y la disponibilidad de los trenes para el mantenimiento oportuno, nos permitirán mantener el nivel de servicios efectuados, que está en el 99% y bajar el porcentaje de trenes con más de cinco minutos de retraso, que es 7,5% del total, para llevarlo lo más cercano a cero”, indicó Hernández.

Comunicación con los usuarios

Uno de los desafíos identificados durante marzo fue la gestión de contingencias externas. Un caso inusual fueron las ocasionadas por los peritajes policiales tras un crimen de connotación nacional, ocurrido en terrenos contiguos a la vía férrea. Esta situación afectó la regularidad de los horarios del servicio de trenes.

Ante esto, la empresa planea replicar estrategias de información utilizadas en otros servicios de la zona centro-sur. “Vamos a fortalecer la comunicación a través de las diferentes plataformas que posee EFE Sur, con el fin de que las autoridades locales y los usuarios cuenten con información oportuna para tomar sus decisiones de movilidad. Vamos a avanzar en la implementación de acciones de comunicación similares a las que existen en Biotrén, en la Región del Biobío”, aseguró el gerente.

La proyección es que el servicio Llanquihue – La Paloma sea una pieza fundamental para los estudios de actualización del proyecto ferroviario La Unión - Puerto Montt, liderados por Sectra.

Para fines de 2026 está proyectado tener resultados concretos que permitan orientar una posible ampliación. No obstante, Hernández enfatizó que el crecimiento debe ser responsable. “Como ferroviarios quisiéramos recuperar la operación de trenes en todo el país; sin embargo, cualquier avance que logremos debe ser sostenible operacional, ambiental, social y financieramente. La mejor forma de cuidar el tren y proyectar su desarrollo futuro es con responsabilidad”, concluyó.

Nuevo directorio

En paralelo a la gestión operativa del servicio en la Región de Los Lagos, la Junta Ordinaria de Accionistas de EFE Sur informó la designación de un nuevo directorio que comenzó sus funciones este 28 de abril. De acuerdo a la información entregada por la compañía, la mesa directiva quedó liderada por el ingeniero civil Jorge Claude Bourdel, actual presidente de EFE Trenes de Chile, quien cuenta con una extensa trayectoria en el sector asegurador y financiero.

Junto a él, se integran profesionales de diversas áreas estratégicas, como María Paz Olavarría Pérez, abogada y actual integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y Kenzo Asahi Kodama, Ph.D. en Planificación del Desarrollo y experto en economía urbana y transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El nuevo directorio también sumó a Christian Figueroa, ingeniero civil industrial con experiencia en logística y transporte, quien ha desempeñado roles en Sectra y el sector forestal, y al abogado y exdiputado Jorge Sabag Villalobos, quien integró las comisiones de Obras Públicas y Transportes durante su labor parlamentaria.