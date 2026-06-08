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Tres consorcios buscan adjudicarse la concesión de US$ 821 millones que modernizará la Ruta 5 Sur entre Río Bueno y Puerto Montt

La obra consolidará un corredor logístico ininterrumpido hacia el sur al extender el trazado de la concesión hasta el enlace Cardonal, facilitando la conexión directa con la futura ruta Puerto Montt-Pargua, y asegurando las operaciones de carga y pasajeros desde y hacia la Isla Grande de Chiloé y la Patagonia.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 12:10 hrs.

conectividad infraestructura Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Foto: MOP</p>

Foto: MOP

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