Tres consorcios buscan adjudicarse la concesión de US$ 821 millones que modernizará la Ruta 5 Sur entre Río Bueno y Puerto Montt
La obra consolidará un corredor logístico ininterrumpido hacia el sur al extender el trazado de la concesión hasta el enlace Cardonal, facilitando la conexión directa con la futura ruta Puerto Montt-Pargua, y asegurando las operaciones de carga y pasajeros desde y hacia la Isla Grande de Chiloé y la Patagonia.
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Una inyección de US$ 821 millones demandará la segunda concesión de la Ruta 5 Sur, en el tramo entre Río Bueno y Puerto Montt. Los 129 kilómetros permitirán reducir y elevará la competitividad económica de la Región de Los Lagos a través de una infraestructura de alto estándar, cuyo cronograma proyecta iniciar su ejecución en 2031 y entrar en operaciones en el primer semestre de 2034.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió las propuestas técnicas presentadas por Sacyr Concesiones Chile S.p.A., ISA Vías y Grupo Costanera S.p.A., las que fueron declaradas admisibles, permitiendo a las tres compañías avanzar a la etapa de evaluación económica. La empresa adjudicataria será responsable no sólo de construir las nuevas obras, sino también de operarla por los próximos 50 años.
Modernización de infraestructura
La ruta considera la construcción de terceras pistas en las zonas de mayor saturación vehicular, como los tramos Río Bueno-Osorno y Frutillar-Puerto Montt, además de un nuevo bypass en la capital regional, que evitará el ingreso del tráfico pesado al radio urbano, dándole fluidez a su circulación y contribuirá a la descongestión de la ciudad.
Para mitigar los impactos en las áreas urbanas, el proyecto considera la habilitación de 147 kilómetros de calles de servicio nuevas o mejoradas que separarán los flujos locales del transporte interprovincial. En esta misma línea, sumará 33 kilómetros de ciclovías emplazadas principalmente entre Puerto Varas y Puerto Montt, lo que permitirá descomprimir una de las áreas de mayor expansión habitacional.
La iniciativa consolidará también un corredor logístico ininterrumpido hacia el extremo sur al extender el trazado de la concesión hasta el enlace Cardonal, que facilitará la conexión directa con la futura ruta Puerto Montt-Pargua, y que asegure las operaciones de la carga y el trasporte de pasajeros desde y hacia la Isla Grande de Chiloé y la Patagonia.
Las obras consideran además la eliminación definitiva de las casetas de cobro manual en los peajes, las que serán reemplazadas por pórticos de telepeaje de flujo libre (free flow) para garantizar un desplazamiento continuo.
Seguridad en ruta
Las obras de modernización proyectan elevar los estándares de seguridad a lo largo de todo el tramo, a través de la rehabilitación completa de los pavimentos, la renovación de los sistemas de drenaje e iluminación.
Así mismo, la señalética y la totalidad de las barreras de contención de la ruta serán reemplazadas por nuevo equipamiento que proteja a las comunidades que habitan en áreas aledañas a la Ruta 5 Sur de la circulación por la vía.
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