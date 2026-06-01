Sernapesca descarta fuga de salmones en lago Llanquihue y concluye que aumento de biomasa se debió a proceso natural
El organismo explicó que el fenómeno responde a la época de desove de la especie. La resolución libera de responsabilidad legal y eventuales multas a Caleta Bay Agua Dulce y Salmones Camanchaca, las dos empresas que mantienen concesiones acuícolas en la cuenca.
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El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) descartó una denuncia de escape de salmones desde centros de cultivo en el lago Llanquihue, tras confirmar que la presencia de peces corresponde a un proceso natural de desove de especies asilvestradas
La resolución responde a una investigación realizada por el organismo y libera de toda responsabilidad legal y de eventuales multas económicas a Caleta Bay Agua Dulce y Salmones Camanchaca, las dos compañías que mantienen concesiones acuícolas en la cuenca
Las auditorías e inspecciones ratificaron una de las hipótesis que manejaba Sernapesca, que había adelantado que el evento podía deberse al aumento del flujo de especies salmónidas silvestres que suben durante esta época del año
Cristian Hudson, director regional de Sernapesca en Los Lagos, declaró que “recibida la denuncia el viernes 22 de mayo, activamos de inmediato nuestros protocolos de fiscalización, tanto en terreno como a nivel documental, en todos los centros de cultivo del lago. Tras concluir estas inspecciones exhaustivas por parte de nuestro equipo de acuicultura, podemos dar total tranquilidad a la ciudadanía: descartamos categóricamente un escape de peces”.
De haberse comprobado una fuga de biomasa no informada de manera oportuna, las empresas salmoneras se exponían a severas acciones legales y sancionatorias
Para la industria salmonera, que se posiciona como el segundo actor más importante a nivel mundial
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